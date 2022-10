PANAMA JE UTOČIŠTE ZA KRIMINALCE, POLICIJA IMA AKTIVNOST SA VOĐAMA! Da li se ZVICER poigrava, MIT o njegovoj BESMRTNOSTI?!

U petak 30. septembra oko 21 sat mediji su objavili da je u Panami ubijen Radoje Zvicer, vođa kavačkog kriminalnog klana. Panamski mediji su naveli da su ubijena dvojica muškaraca, a da je jedan od njih čovek između 40 i 45 godina i da je u trenutku likvidacije sedeo u belom automobilu.

Navodno, muškarac je imao nadimak "Jai". Ubrzo, pojavila se vest da je čovek ipak živ, ali da je u bolnici u teškom stanju. Zvaničan identitet niko, međutim, nije saopštio, ali je policija Crne Gore dobila informaciju da su u Panami ubijena dvojica muškaraca i da se čeka DNK analiza. Ovi navodi postaju još nejasniji, nakon oglašavanja advokata porodice Zvicer, Vladimir Zarić, koji je demantovao ove priče.

foto: Kurir televizija

Njihov drugi advokat, Miloš Vuksnović, naveo je za Kurir da jednostavno ne zna šta se desilo, niti da ima pouzdane podatke.

Gosti usijanja na Kurir televiziji bili su Žarko Popović, nekadašnji šef odeljenja za krvne delikte za grad Beograd i Gordana Mišev, ekspert za bezbednost.

Likvidacija Zvicera u Panami, koliko je takav scenario moguć, pojasnio je prvi gost:

- Panama je dobro utočište za kriminalce, CIA je tu vrlo prisutna i ima određene svoje aktivnosti sa vođama određenih kriminalnih grupa. Kada je u pitanju Zvicer, sve varijacije su moguće. Sve je u opticaju, sad treba policija Paname da radi na tome ko je mogući izršilac i da utvrdi indetitet počinioca - rekao je Žarko Popović, pa pritom dodao kakve su procedure za utvrđivanje indetiteta počinioca.

foto: Kurir televizija

- Vrlo jednostavno, ovde su dva lica povređena, od oba lica se može tražiti, ako imaju njihove podatke, da se pošalju kopije fiševa putem mejla, uporediti ih to je posao od 10 minuta. Jer su daktiloskopski fiševi individualna karakteristika za svakog čoveka na svetu kao i otisak prsta, a može se i putem DNK profila utvrditi - rekao je Žarko Popović.

Da li je moguće da je sve ovo lažirano i da je Zivcer živ i zdrav, da čita ove informacije i živi život u ilegali, pojasnila je Gordana Mišev:

- To nije život, to je skrivanje. On je verovatno svakih mesec dana menjao prebivalište, indetitet, lične karte, pasoše... Nemoguće da obaveštajne službe toliko loše rade da ne mogu da mu uđu u trag. Kad oseti ili sazna da mu se približe on se premesti dalje. Interesantno je to da je on od tih vođa najviše bio u medijima, bio je mit da ga je nemoguće ubiti, uvek se vadio iz tih situacija. Moguće da na ovaj način želi da se stvori mit o njemu da ga je nemoguće ubiti - rekla je Gordana Mišev, pa ih uporedila sa drugim klanovima, tvrdeći da postoji neko iznad samih vođa.

foto: Kurir televizija

- Sve su opcije u igri, bolje bi bilo da je uhapšen, jer svako ko se bavi time mora biti kažnjen, a imao je i te kako dobre informacije, oni su samo vođe, postoji neko iznad njih, neka logistika, koja im je pomogla da naprave tu kriminalnu grupu. Oni nisu bili složni kao zemunski klan ili kao Šarićev klan, oni su se podelili i upravo su davali dosta informacija policiji kako bi im ušla u trag. Oni nisu radili samo za sebe nego su radili i protiv drugih, mnogo su informacija odavali policiji za hapšenja.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

08:00 OTAC VUKOTIĆA LIKVIDIRAN ZBOG POKUŠAJA UBISTVA TAMARE ZVICER? Kriminalna ubistva usko povezana sa državnim elementima