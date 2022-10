SAHRANJEN DEČAK (2) IZ BAČKOG PETROVCA: Neutešna majka jaukala, sina na večni počinak ispratio i otac

Dvogodišnji mališan koji se u nedelju ugušio od dima u porodičnoj kući u Bačkom Petrovcu sahranjen je danas na mesnom groblju u tom mestu u prisustvu brojne rodbine, njihovih prijatelja i meštana koji su došli da odaju poslednju počast nesrećnom dečaku.

Opelo mališanu držao je sveštenik na slovačkom jeziku uz crkveni hor čije su pojanje prekidali neutešni jauci majke pokojnog mališana Miroslave, a sahrani je prisustvovao i njegov otac koji je posle policijskog zadržavanja pušten na slobodu.

Podsetimo, mališan je stradao u požaru u porodičnoj kući u Kulpinskoj ulici gde je živeo sa ocem i dva starija maloletna brata.

Kako je izjavila majka nesrećnog mališana Miroslava, ona se od razvoda sa R.P. borila za starateljstvo nad decom jer ju je prema njenim rečima osumnjičeni izbacio iz kuće i smatra da do takve tragedije ne bi ni došlo da su deca bila pod njenim nadzorom jer ih ona nikada ne bi ostavila same.

- Još dok smo živeli zajedno dešavalo se da ja ne budem kod kuće i da mislim da on čuva decu a on ih ostavi same i ode u kafanu ili u kladonicu. Ja sam čula da on uopšte nije otišao po povređenog sina kako se prvobitno pričalo već do prodavnice i da je usput svratio u kafanu a da je moje dete uključilo ringlu na kojoj je bila neka plastična činija koja se zapalila i ugušila ga. Potom je njegova tetka iz ambulante došla sa detetom koje se povredilo na nekoj sportskoj manifestaciji i zatekla mališana bez svesti. Druga verzija jeste da je on otišao po povređenog sina da ga odveze kod lekara a da je tetka otišla kući da pričuva našeg anđela i zatekla ga u dimu bez svesti jer se navodno zapalio ručak koji je moj bivši muž ostavio na ringli – prepričava sagovornica verzije koje je čula da su dovele do tragedije koja je njenu porodicu zavila u crno.

Kaže i da su deca dodeljena njenom bivšem suprugu na starateljstvo zato što ona, kako je rekla, prema mišljenju nadležnih nije mogla da ih izdržava jer nema stalan posao dok je R.P. dobro situiran, ima tri kuće i relativno redovna primanja.

Prema preliminarnim rezultatima istrage nesrećni mališan je preminuo od gušenja usled previše izlaganja dimu bez obzira na brzu reakciju lekara Hitne pomoći koji su dali sve od sebe da ga spasu i reanimirali ga sve vreme na putu do Dečije bolnice u Novom Sadu gde je izdahnuo.

Kako kažu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu osumnjičeni R.P. pušten je na slobodu nakon što mu je posle incidenta određeno policijsko zadržavanje u trajanju do 48 sati a tereti se da je počinio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti za šta je predviđena kazna zatvora do tri godine ukoliko je to krivično delo učinjeno iz nehata.

