I NEISPUNJENA ŽELJA JE ISPUNJENA, JER NAS BOG ČUVA OD SOPSTVENIH ŽELJA: Blogerka ubijenog škaljarca poslala misterioznu poruku

Atraktivna crnogorska blogerka Vasilisa Nurković na društvenoj mreži setila se svog brutalno ubijenog supruga Zijada Nurkovića, pripadnika škaljarskog klana i kuma pokojnog Alana Kožara i okačila potresnu poruku.

Nurković, podsetimo, izrešetan je u blizini španske Malage. Nepoznati napadač Nurkoviću je prišao dok je bio sa porodicom u automobilu i izrešetao ga naočigled trudne supruge i dvogodišnje ćerke. Zijad Nurković je sa teškim povredama glave tada prebačen u bolnicu, međutim, ubrzo je preminuo. Trudna supruga i ćerka prošle su bez povreda, a za napadačem se i dalje traga.

blogerka vasilisa nurković foto: Društvene mreže

- Čak i neispunjena molitva je ispunjena, jer nas Bog na taj način čuva od sopstvenih želja koje nam nisu potrebne. Jer on vidi kompletnu sliku za razliku od nas - stoji u objavljenom postu na društvenoj mreži Insatgram gde je stavila ikonice srca i goluba.

misteriozna poruka blogerke foto: Društvene mreže

Inače, Nurkovićeva se s vremena na vreme oglasi na društvenoj mreži Instagram gde je prati preko 76.000 pratilaca, a predstavlja se kao modna blogerka, ljubiteljka mode, srećna žena i mama dve devojčice.

Vasilisa Nurković je ranije takođe, posvetila jednu od svojih objava ubijenom suprugu.

vasilisa i zijad u vreme ljubavi foto: Društvene mreže

- Koliko sam se njemu radovala mislim da više nikome neću. Koliko sam njega željno iščekivala mislim da nikoga više neću. Svi trenuci čekanja njega duboko su ostali urezani tu negde u mojoj glavi. Želja da nikada ne ode. On je dolazio i odlazio. Svaki put kad bi došao plašila sam se onog trenutka kad bi trebalo da ode, kao da više neće doći nikada. Pomisao da sutra neće biti tu, budio je u meni osećaj neopisivog straha. On je bio deo mene. To sam shvatila kada više nije bio tu. Volimo te Z - piše u potresnoj objavi ispod slike na kojoj su pokojni Zijad, trudna Vasilisa i njihova ćerka.

ubijeni zijad nurković foto: Facebook

Zijad je, podsetimo, od ranije bio poznat policiji i važio je za bliskog saradnika Alana Kožara, koji je svojevremeno bio čovek od poverenja klana Luke Bojovića.

Inače, Kožar je izrešetan u julu 2020, zajedno sa Damirom Hadžićem na grčkom Krfu. Egzekutor je kobnog dana na njih dvojicu kad su se vraćali sa plaže ispalio 29 hitaca.

(Kurir.rs)