NA BEOGRADSKOM SPLAVU ZA VEČE PRODAJU KILOGRAM KOKAINA! Policajac za Kurir TV: Priča se da obrnu od 60 do 100 hiljada evra za noć!

U Obrenovcu su se za manje od 24 sata dogodila dva gotovo identična vatrena obračuna, u kojima je ispaljeno više od deset hitaca, a pukom srećom niko nije nastradao.

Izvor Kurira kaže da su akteri obe pucnjave navijači, koji obezbeđuju noćne klubove u ovom gradu. Policija je proglasila akciju „Vihor“ i blokirala Obrenovac, a uhapšena je jedna osoba, navijač Partizana, bivši član navijačke grupe "Hed hantersi“, koji je u međuvremenu pristupio "Principima“ Veljka Belivuka.

O ovom slučaju govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Predrag Savić, advokat i Zdravko Rajević, potpredsednik Novog policijskog sindikalnog saveza.

- Obrenovac važi za grad koji ima najveći broj narkomana u odnosu na broj stanovnika. Marta meseca bilo je ubistvo njihovog vođe navijača Branislava Penčića. Njihova glavna aktivnost jeste držanje tog obezbeđenja u klubovima i distribucija narkotika.

- Danas teško možete imati nekog radnika obezbeđenja, a da nije umešan u poslove sa dilovanjem. Dobri momci su sklonjeni iz obezbeđenja. Sada to rade navijači klubova. Govorkalo se da se na jednom splavu na veče proda kilogram kokaina. To u maloprodaji podrazumeva obrt od oko 60 do 100.000 evra!

Savić je akciju policije ocenio pozitivno, ali je istakao da je potrebno više raditi na prevenciji nasilja, konzumacije i dilovanja narkotika.

- Tamo gde prestaje navijanje počinje kriminal. Te kriminalne grupe funkcionišu tako da se najviše regrutuju tinejdžeri, ali oni okupljaju i decu! To je jedan šaren milje u koji se utapa identitet ljudi i formira se moral čopora. Gube se ljudske moralne vrednosti. Propagira se upotreba droga i nasilja. Tu nema mnogo empatije i ljudskih osećaja. Dobro je što se na naučno-sociološkom planu taj fenomen izučava, kako bi se protiv toga moglo boriti - zaljučio je Savić.

