PEVAČ IZBO GOSTE U RESTORANU! Posle svađe Kragujevčanin otišao po nož i nasrnuo na dvojicu muškaraca, napao i policajca

Više javno tužilaštvo u Kragujevcu podiglo je optužnicu protiv M.S. Grigija (39) kojom se tereti za pokušaj teškog ubistva. Poznati kragujevački pevač uhapšen je 15. maja ove godine u restoranu u Kragujevcu u naselju Stara radnička kolonija, zato što je nakon svađe nožem ranio dva gosta restorana stara 22 i 39 godina

Prema informacijama iz tužilaštva, napad se dogodio pola sata nakon ponoći, kada je iz nepoznatih razloga došao u sukob sa dvojicom muškaraca, nakon čega je otišao do svog automobila, i iz njega izvadio veliki nož čije je sečivo dugo preko 12 centimetara.

– Pre toga se posvađao sa ljudima u restoranu, navodno oko toga da li je fajront ili nije. Nastala je tuča i nožem koji je uzeo iz svog automoblia prilikom tuče izbo dvojicu muškarca. Obojicu je teško povredio, pa je jednom u Kliničkom centru izvađen bubreg, dok je drugi zadobio ubod u grudni koš – rekao je izvor iz pomenutog tužilaštva i dodao da su obojica povređenih muškarca zadobila povrede opasne po život.

Prema rečima sagovornika, pevač je bio u alkoholisanom stanju.

– I on je bio povređen tako što ga je neko udario stolicom po leđima. Međutim, ni to nije pomoglo da ga prisutni savladaju sve do dolaska policije. Nakon hapšenja odveden je u Klinički centar da mu se ukaže pomoć, ali i da mu izvade krv kako bi se utvrdila količina alkohola, kao i psihoaktivnih supstanci. Međutim, on je tada napao policajca u nameri da pobegne – rekao je naš sagovornik.

Uhapšeni Miloš S. je važio za mirnog pevača romantičnih numera, i zato su svi bili iznenađeni njegovim postupkom. Šta ga je isprovociralo da se razbesni i da potegne nož na dvojicu muškarca, znaće se tek nakon okončanja sudskog procesa.

