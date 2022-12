JEZIVO SVEDOČENJE O PAKLU U MIKINOJ ŠKOLI Vređao je sve, degradirao roditelje, povraćala sam. A onda mi je STAVIO RUKU NA ZADNJICU

Na današnjem suđenju Miroslavu Aleksiću, vlasniku škole glume koji je optužen da je silovao i seksualno zlostavljao polaznice škole na pitanje advokata odgovarala je oštećena devojka (N. V.) koja je na početku navela da ostaje pri svom ranijem iskazu.

- Ostajem pri svemu što sam rekla i sve što sam ispričala bilo je po mom sećanju - rekla je ona u sudnici, a zatim detaljno odgovarala na pitanja advokata optuženog koji je tri puna sata postavljao pitanja.

- Dok sam pohađala školu punih 10 godina od noje 7 do 17 godine, Mika je vređao svu decu pa smo tako bil svedoci da neretko govori kako neko ima male ili velike grudi. Kako je neko debeo i da izgleda kao kuvarica ili vaspitačica, da su mu uši klempave - rekla je devojka.

Ona je dodala da je Mika Aleksić o sebi imao veliko mišljenje i da nije pokazivao svoje slabosti. - Želeo je da gradi sliku o sebi da je svemoćan! Da je on Bog i nije dozvoljavao da se priča o slabostima i tako je i pravio kult ličnosti u grupu - rekla je ona na suđenju i dodala:

- Svi smo želeli da budemo njegovi miljenici i da budemo ti posebni koje će Mika voditi kroz život. Bio je društveno prihvaćen, a sve što je loše radio što smo kasnije shvatili, mislili smo da nas je čeličio za život. To je bio u stav naših roditelja, da je on prava osoba za nas koja će nas naučiti životu.

Prilikom svog izlaganja ona je navela i da o svemu što im se dešavalo iza zatvorenih vrata škole glume ne smeju nikome da govore.

- Mika je smatrao da svako od nas treba da ima tajne i moja tajna bila je ta da ne smem da pričam roditeljima šta se tamo dešava, što je inače i bilo pravilo škole. Majke i žene je često nazivao kurvama. Sve sam to krila od roditelja, dok sam s druge strane povraćala i nisam želela da idem u tu školu, ali sam htela da budem popularna. Degradio je naše roditelje, a mi smo o tome ćutali jer smo imali dobar odnos s njim i mislili da to tako treba.

Ona je objasnila da joj je Aleksić često govorio pogrdne reči. - Govorio mi je da sam glupača i da sam niko i ništa! Kao i da na glavi umesto perja imam paperje - rekla je na suđenju, pa opisala grozotu koju je proizvela 2018.

- Otišla sam u kancelarije krajem maja 2018. Kako bi Miki saopštila da odlazim u Italiju i da neću upisati glumu. Plašila sam se tog razgovora jer on nije podržavao takve stvari. Ušla sam u prostoriju i bila sam prestravljena njegove reakcije koja će uslediti. Rekao mi je da sam glupača i bilo mi je veoma teško. Zagrlio me je i spustio je svoju ruku na moju zadnjicu i počeo da me stiska. Ne znam koliko je to trajalo ali meni je bilo kao večnost - rekla je potresno devojka i dodala da je sebe samo u prvoj mah hrabrila kako je to samo slučajnost.

Kako je navela, ona je bila u šoku zbunjenosti sve dok sebi nije priznala da je Aleksić to namerno uradio.

- Dok me je hvatao za zadnjicu, osetila sam kako diše i znala sam da to namerno radi, ali nisam želela sebi da priznam da je čovek koga samo gledali kao Boga spreman to da uradi. Ona je navela da je želela sve da zaboravi, ali isto se to dogodilo i njenoj najboljoj drugarici nakon nje i tada su zajedno prolazile kroz pakao.

- Moja najbolja drugarica je doživela još gore stvari od Mike, on je išao do kraja s njom, a sve što se desilo je strašno - rekla je ona i dodala da je u Italiji išla na razgovore sa psihijatrom i da je radila na tome da povrati svoje samopouzdanje, kao i da je pila lekove za spavanje.

Oštećena je na suđenju Aleksiću rekla i da je on često postavljao neprijatna pitanja.

- Pitao ni nas: "Kakvi smo u seksu?" kako da odgovorim na to pitanje kad nisam ni stupila u seskulani odnos tada i kako da odgovorim na to :"Da li doživljavaš orgazam?" a naš odgovor je morao da zadovolji njegovu potrebu da je to pravi odgovor, inače nam sledi kazna - rekla je ona i dodala da su kazne bile umivanje vodom, 100 puta napisati pravila škole, kao i po njoj ono najtrže omalovažavanjr i vređanje pred celom grupom.

Tokom suđenje Aleksićev branilac je nekoliko puta uvredio tužiteljka, koji je na kraju i dobio opomenu od sudije Božovića koji vodi ovaj predmet. Sledeće suđenje je zakazano za 31.januar 2023.godine kada se očekuje da advokat odbrane nastavi sa ispitivanje svedoka oštećene, ali i suočavanje oštećene i Aleksića.

