EVO KO JE MILIIJA ČIJE UBISTVO JE BELIVUKOV KLAN INSCENIRAO: Za lažnu likvidaciju naplatili škaljarcima 200.000 €, MESAR POLUDEO!

U Specijalnom sudu u Beogradu danas se nastavlja suđenje Veljku Belivuku i ostalim optuženima za sedam ubistava i druga teška krivična dela. Okrivljeni Srđan Lalić, koji je "promenio stranu" i postao okrivljeni saradnik, u svom iskazu pominjao je izvesnog Miliju Brašnjovića kao osobu koja je umešana u nekoliko likvidacija, a čije ubistvo su inscenirali. Inače Lalić je na prethodnim ročištima označio Brašnjevića kao jednog od egzekutora u Atini.

Da podsetimo Lalić je danas govorio o navodnom zakopavanju Milija Brašnjevića, kako bi ga prikazali mrtvim i od škaljaraca uzeli pare, 200.000 evra koje je navodno preuzeo Živković. Lalić je tada rekao da su te slike delovale autentično je je Brašnjević bio bled, a sve to jer se bojao Miljkovića jer zna da "Miljković voli da seče i ubija". A na to je onda išlo Miljkovićevo pitanje "Kako onda znamo i ostale žrtve nisu žive, kad ima slika montiranih ubistava".

Evo ko je zapravo misteriozni Milinko Milija Brašnjović, navodno jedan od glavnih egzekutora klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Brašnjović je od ranije poznat policiji i mafijaški „prvoborac“. Brašnjović detinjstvo i ranu mladost je proveo u blagostanju jer su se njegov otac Mika i stric Milinko, po kome je dobio ime, sposobni biznismeni, potrudili da porodica ne oskudeva ni u čemu. Njegov otac Miko se dobro snalazio u tranzicionim vodama i stekao je poprilično bogatstvo.

U oktobru 2006. Specijalno tužilaštvo podiglo je optužnicu na skoro 200 strana, protiv 35 osoba zbog 105 krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminala, a među njima našao se i Miko Brašnjović. To je slučaj poznat kao „stečajna mafija“.

Kao i mnogo puta u Srbiji, hapšenje i početak suđenja su gromoglasno najavljeni, pogotovo što su se na optuženičkoj klupi našli i predsednik Trgovinskog suda Goran Kljajević, kao i neke sudije tog suda, stečajni upravnici, advokati, biznismeni. Ali je se sve na kraju završilo 2015. godine, kada su okrivljeni odlukom Apelacionog suda pravosnažno oslobođeni, jer tužilaštvo nije dokazalo navode iz optužnice.

Mika Brašnjović, međutim, nije dočekao oslobađajuću presudu. On je pronađen mrtav u pritvorskoj ćeliji u junu 2006. godine, dok je još trajala istraga. Zvanično, utvrđeno je da se Brašnjović ubio vešanjem. Ali, porodica je sumnjala u zvaničnu verziju.

Da li je smrt oca uticala na Milinka Brašnjovića ili je on već u to vreme krenuo stranputicom, ali se njegovo ime 4 godina kasnije pojavilo u medijima , kada je policija 2010. godine objavila da je razbijena „organizvana krimnalna grupa“ na čijem čelu je bio izvesni Aleksandar Stanković, mnogo poznatiji po nadimku Sale Mutavi. Jedan član te grupe, koja se bavila trgovinom droge, bio je osumnjičen i za pokušaj ubistva, niko drugi do Milinko Brašnjović, koji je zajedno sa još jednim saučesnikom pucao na mladića u naselju Medaković.

Napad je bio odmazda jer su Brašnjović i saučesnik od mete pomislili da je pripadnik druge kriminalne grupe sa kojom su bile u sukobu. Možda žrtva nije bila prava, ali pucnjava jeste, pa je Milinko jedno vreme bio u bekstvu. Mađu uhapšenim članovima te grupe 2010. nalazili su se osim Aleksandra Stankovića, i Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara i njegov pomagač Luka Cerović. Sale Mutavi je kao organizator grupe osuđen na pet godina i 10 meseci zatvora, ali tu kaznu nikada nije odležao jer je uspeo da čak 12 godina, zbog zdravstvenog stanja, uspevao da odloži odlazak u zatvor.

Šta je rekao Lalić o Brašnjeviću na suđenju Miljković: Pričao si o ubistvu Milija Brašnjevića? Lalić: Nisam. Pričao sam o isceniranom njegovom ubistvu, uzeli smo tada 200.000 evra od škaljarskog klana. Uzeo je najverovatnije Radoje Živković, a možda i Vušović. Tebe je Miljkoviću isto Živković prevario za 700.000 evra. Tad si poludeo, sećaš se Miljković: Ne sećam se. Nemoj da lutaš mnogo Lalić: Iznervirao sam se Miljković: Pa nek popije terapiju. Ja sve pitam konkretno Sudija ga je upozorila. Lalić je govorio o navodnom zakopavanju Brašnjevića. Miljković: Kako da sud zna da ga ti nisi zakopao? Lalić: Pa ja sam kasnije bio sa njim u Turskoj i imam svedoke Miljković: Sam kažeš da smo pravili fotografije lažnih ubistava, kako znaš da i ostele žrtve nisu žive? Lalić: Slike su mnogo drugačije. A nadam se da će se Brašnjević dozvati pameti i uraditi isto što i ja

Zdravstveno stanje mu nije smetalo da, uz pomoć policije, preuzme južnu tribinu stadiona Partizana zajedno sa svojom navijačkom grupom „Janjičari“, u kojoj su bili i Veljko Belivuk, Marko MIljković i druga poznata imena iz podzemlja.

Brašnjović, Vušović i kompanija sa Vračara nije ušla u navijačke vode, ali su nastavili da se bave drugim kriminalnim radnjama, makar to tvrdi Specijalno tužilaštvo. Na teret grupe koje je predvodio Vušović, stavljaju se tri teška ubistva i pet pokušaja ubistva. Milinko Brašnjović nastavio je svoju karijeru kao pucač, a njegovo ime se već pominjalo u podzemlju, da bi te glasine u svom iskazu potvrdio i okrivljeni-saradnik Srđan Lalić. Ne zna se pouzdano šta se dogodilo sa Milinkom Brašnjoivćem.

