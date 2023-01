BRAJAN JE PSIHO! NAJMRAČNIJA TAJNA VOLŠA! Muž nestale Ane 12 godina LEČEN na psihijatriji! Ovo su njegove TEŠKE DIJAGNOZE!

Brajan Volš (46), koji je u nedelju uhapšen zbog ometanja istrage američke policije o nestanku njegove supruge, Beograđanke Ane Volš (39), punih 12 godina lečio se u psihijatrijskoj ustanovi, a otac ga se odrekao i nije želeo da čuje za njega do smrti!

Kako prenose američki mediji, iako se za sada sumnjiči samo za ometanje istrage, policija poseduje sve više dokaza da je Volš suprugu ubio u podrumu kuće, zatim njeno telo raskomadao, zavio u tepih i u svom automobilu odvezao 76 kilometara dalje na deponiju, na kojoj se otpad uništava i od njega se proizvodi struja.

foto: Twitter/weet See new Tweets Conversation Michael Rosenfield NBC10 Boston

Kupio im smuti

- Uhapšen je u nedelju u trenutku kada je nameravao da napusti porodičnu kuću i to jer je policija dovela u sumnju iskaz koji je zvanično dao a u kom je naveo da je suprugu poslednji put video u novogodišnjoj noći, kada je hitno kupila avionsku kartu kako bi se vratila na posao u Vašington. Istražitelji su međutim utvrdili da se ona nije ukrcala na let i da je karta bila kupljena za 3. januar, kao i da je signal njenog mobilnog telefona poslednji put registrovan 2. januara u blizini kuće - otkrili su mediji kako je tekla istraga.

Dodatne sumnje podgrejalo je i to što je utvrđeno da je u vreme kada je smeo da napušta kuću, jer je u kućnom pritvoru zbog drugog krivičnog dela, otišao u radnju u kojoj je kupio sredstva za čišćenje. Najnoviji snimak sa kamera, otkrio je i da je 2. januara u 9.57 sati posetio jedan bar u kom se prodaju napici i kupio tri dečija smutija od banane i kikirikija i dva za odrasle.

Brajanova majka

Nemam dobar odnos sa snajom Anom

U sudskim spisima u postupku protiv Brajana Volša za prevaru, osim pisma nestale supruge, nalazi se navodno i pismo njegove majke. Dijana Volš je u njemu otkrila da je "njen sin jedini razlog zbog kog ustaje ujutru i da on jedini brine o njoj". - Nažalost, nemam dobar odnos sa snahom, verovatno zbog kulturoloških razlika. Zato je moj sin jedina sreća u životu. On mi omogućava da sa unucima budem bar malo srećna - napisala Brajanova majka tada. U pismu je navela i da njen sin brine o sinovima, da im on "kuva, igra se sa njima, vaspitava ih i čita priče za laku noć".