PIO HORMONE I LEKOVE ZA SMIRENJE: Hirurg nasilnik zbog bolesti nije mogao da radi, a kod kuće tukao ženu! "BOLESNO JE VOLEO"

Poznati plastični hirurg koji je zaposlen na VMA u Beogradu i još dve privatne klinike, osumnjičen je da je brutalno pretukao dugogodišnju suprugu 2. februara, a izvor Kurira otkriva da zbog bolesti nije mogao da radi, kao i da je svoju ženu boleso voleo.

Prema našim saznanjima, doktor je imao zdravstveni problem, koji se pojavio početkom januara, kada je i otvorio bolovanje. U isto vreme, on je po izjavama povređene žene, počeo da je tuče.

Nije opravdanje

- Lekaru se pojavio problem na rukama, zbog čega nije mogao da operiše i morao je da prestane da radi. Pre toga on je navodno pozajmio veliki novac za otvaranje svoje privatne klinike. Novac je uzeo od ljudi koji i drugima pozajmljuju isključivo u te svrhe - kaže naš dobro obavešteni izvor i dodaje:

- On je pozajmio veću sumu kako bi pokrenuo svoj posao i svojim radom dodatno obezbedio porodicu. Međutim, njegovo zdravstveno stanje onemogućilo mu je da radi, a samim tim i da zarađuje, tako da nije imao kako ni da otplati dug. Posao hirurga je sve čime se on bavi, a zbog bolesti koja mu je konstatovana na koži ruku sve mu je to obustavljeno.

foto: Printscreen/Instagram

Naš izvor tvrdi i da je lekar uzimao terapiju zbog svog stanja, što je uključivalo hormone i lekove za smirenje.

- Neka saznanja su da su problemi u braku datirali od ranije. On je tu ženu bolesno voleo, to se videlo. Moguće i da je zbog te svoje opsesije, bio i ljubomoran. Do sada nismo čuli da je suprugu fizički maltretirao, ali smo čuli da je postojalo psihičko maltretiranje. Nažalost, sada je sve to eskaliralo. On je verovatno psihički popustio i posrnuo zbog problema sa rukom i zbog dugova. Svakako, ništa, pa ni to, nije opravdanje za nasilje nad ženom - priča izvor Kurira.

Brojne klinike na kojima je radio poznati hirug koji je zlostavljao i teško pretukao svoju suprugu, izbrisale su ga sa liste zaposlenih, a to je uradila i Vojnomedicinska akademija, matična ustanova na kojoj je radio.

Lekar se, prema podacima iz istrage koji su saopšteni Kuriru, na saslušanju branio ćutanjem, a njegova supruga biće saslušana tek posle operacije i oporavka od teških povreda koje su joj nanete.

Hirurgu je, inače, posle saslušanja u Trećem osnovnom tužilaštvu određen pritvor do 30 dana.

(Kurir.rs/D. Antonijević, J. Spasić)