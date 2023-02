NISAM UBIO BRATA! Nastavljeno suđenje Milanu Grujiću optuženom za ubistvo na Đurđevdan

Milan Grujić (45) koji je optužen da je na Đurđevdan prošle godine krvnički pretukao pa udavio brata Sašu Grujića (52) u porodičnoj kući u Nišu, pred Višim sudom danas se ponovo izjasnio da nije kriv.

Odbijen je i zahtev branioca okrivljenog da se uradi toksikološko-hemijska analiza želudačnog sadražaja pokojnog Saše. Na prošlom suđenju, veštak sudske medicine saopštio je da je Saša zadavljen rukama, stezanjem za vrat. Hemijsko-toksikološkom analizom u krvi i urinu žrtve pronađeni su lekovi za smirenje u terapijskim dozama, što znači da se nije ubio.

Po optužnici Milan se tereti da je u njihovoj kući u Požarevačkoj ulici u Nišu zadavio brata, što on negira i tvrdi da ne zna kako je brat preminuo. On je tvrdio da je njegov brat pao nakon što je popio više tableta bensedina s obzirom da je bio pod psihijatrijskom terapijom. Kazao je da je zvao Hitnu pomoć, ali da su oni odbili da dođu.

„Kada sam oko 3,30 časova ustao da pogledam kako je Saša zatekao sam ga sa zatvorenim očima, nije disao, bio je bled, a ispod očiju je pomodreo. Uplašio sam se, počeo sam da ga drmusam, da ga šamaram, probao sam da mu dam veštačko disanje, masirao sam mu srce, ali već je bio mrtav. Uplašio sam se i pozvao komšiju koji je u toku popodneva bio kod nas“, govorio je Milan.

Onda je predstavnik mrtvozorničke službe primetio neke podlive na Sašinom licu i to prijavio. Nakon toga je došlo do Milanovog hapšenja. Jedan komšija je ispričao da su pili alkohol uveče i da je on otišao do devet uveče. On je tada kazao da među braćom nije bilo njikakve svađe.

- Otišli smo normalno na spavanje. Ustao sam oko 3,30 časova. tada sam Sašu zatekao sa zatvorenim očima, pomodrelog lica ispod očiju i bio je bled. Masirao sam mu srce, šamarao ga, ali se nije mrdao. Pozvao sam komšiju koji je bio prethodno kod nas kući, ali Saša je već tada bio mrtav - rekao je ranije Milan o smrti svopg brata.

Suđenje se nastavlja početkom marta.

Kurir.rs/M. S.