KOCKARI UBICE! Goran zaklao sestre penzionerke, a Bojan izbo prijatelja nožem čak 20 puta, SVE TO DA BI VRATILI DUGOVE!

Serije ubistava i porodičnog nasilja potresaju Srbiju od početka 2023. godine, a kao jedan od glavnim motiva za jezive zločine javlja se novac i ogromni kockarski dugovi koje ubicama pomućuju razum i teraju ih na najgore. Tri osobe ubijene u razmaku od dve nedelje i to kao posledica bolesne zavisnosti od kocke!

Prve žrtve ove godine bile su sestre, penzionerke sa Bežanijske kose, Jelisaveta (76) i Gordana Đ. (78), a posle njih i vlasnik menjačnice iz Novog Sada, Jovan Janićijević (47)!

Horor na Bežaniji

Dve rođene sestre nađene su 21. januara, zaklane su pa ugušene jastucima u stanu na Bežanijskoj kosi. Dvostruko ubistvo otkrio je upravnik zgrade u Ulici Marka Pola gde su živele sestre, a čim je razvalio vrata u jednoj spavaćoj sobi zatekao je Jelisavetu koja se nalazila u sedećem položaju, sa posekotinom na vratu i jastukom na glavi, celu krvavu, a u drugoj sobi na podu nađena je Gordana, takođe u lokvi krvi, posekotinama na vratu i vidljivim povredama po glavi od udaraca.

- Na rukama su joj bile posekotine što ukazuju da se borila sa ubicom. Jezivi zločin počinio je Goran Đ. (37) koji je uzeo ključ i zaključao mrtve sestre u njemu. Sa sobom je poneo karticu na kojoj je bilo oko milion dinara - ispričao je izvor iz istrage.

Taj novac, kako je Kurir pisao, Goranu je bio naophodan kako bi vratio ogromne kockarske dugove u koje je upao u poslednjih godinu dana, a plan da ga se dokopa smislio je još kad kad je upoznao Jelisavetu.

- Najverovatnije nije planirao da je ubije, kao ni njenu sestru. Mislio je da će novac on njih dobiti ako im pomaže i održava dobre odnose, udvara se. Pobesneo je iz dva razloga, nije više mogao da čeka ili su odbile da mu daju novac koji je smatrao da je zaslužio - kaže izvor Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, Jelisaveta je Gorana upoznala u Domu za stare. On je održavao klime, a ona obilazila bolesnog supruga. Druženje su nastavili i nakon njegove smrti, a rema rečima njenih komšija, u poslednje vreme se sređivala i često su je viđali sa novim perikama, što je delovalo kao da se zaljubila u mladog Gorana i pažnju koju joj je pružao.

Samo pet dana nakon otkrića zločina Goran se ubio. Pored njegovog tela policija je tada našla pištolj i oproštajno pismo u kom je priznao zločin, a obratio se svojoj supruzi.

Polovina onih koji kockaju prvi susret sa ovim porokom imali su između 10 i 14 godine i to najčešće u kladionici..

Skovao plan

Vlasnik menjačnice u Novom Sadu Jovan Janićijević (47), ubijen je i opljačkan 24. janura u Veterniku, a kako je Kurir prvi pisao, presudio mu je Bojan J. da bi vratio svoje kockarske dugove!

- Bojan J. i Janićijević su bili bliski i na molbu ubice da se vide da bi mu Jole razmenio pare, on je odmah pristao. Sa sobom je poneo dve torbice sa novcem, u jednoj su bile devize, a u drugoj dinari. Međutim, Bojan se upleo u kockarske dugove i pozajmljivao pare na kamatu od ko zna kojih ljudi, nije znao kako da se isčupa iz problema, pa je ubio Joleta da bi mu uzeo pare i bratio dugove - kaže izvor Kurira i dodaje:

Janićijević je praćen tri meseca, tako da je bio žrtva planiranog ubistva. - Ubica se kretao po restoranima gde je bio i Janićijević, koristio je tri vozila koje je iznajmljivao i menjao ih stalno, da bi mogao da prati Joleta, a ne izgleda sumnjivo. U tom periodu vozio je rent-a-kar - kaže naš sagovornik.

Nož pod grlo

Bojan J. se zato sumnjiči da je vlasniku menjačnice stavio nož pod grlo i tražio da mu da novac, a kad je on to odbio pretukao ga je i izbo 20 puta. Telo je prevukao sa vozačevog na suvozačevo mesto, a onda izbacio iz automobila.

- Janićijević se opirao, pa je ubistvo trajalo par minuta, što se vidi i na kamerama. Takođe, vidi se i da je nakon svega ubica se vratio i overio žrtvu sa dva uboda u pluća i srce - kaže naš izvor. Od Janićijevića je uzeo torbicu sa oko 20.000 evra.

Nerealni planovi dovode do ubistava

Dejan Stanković iz Centra za odvikavanje od kocke Herc time, za Kurir objašnjava zbog čega je kocka jedan od najgorih poroka.

- Za ljude koji su zavisni od kocke postoji jako veliki psihološki pritisak koji rezultira potpunom promenom svesti. Pritisci dolaze uglavnom od onih od kojih su novac i pozajmili, pa kockari imaju osećaj potpunog beznađa. Oni planiraju kako da se domognu novca za kockanje i vraćanje dugova, ali njihova je percepcija pogrešna, a plan nerealan i zato dolazi do ubistava i samoubistava. Hipnotisani su od sistema kocke u funkcionišu po auto-pilotu - kaže nam Stanković.

foto: Kurir

Prema njegovim rečima, kockanje je uzrok najgoreg nasilja u društvu.

- Oni smatraju da kockarske probleme mogu da reše jedino kockanjem i tako dolaze do začaranog kruga kome nema kraja. Blaže posledice su krađe, razbojništva i prostitucija, a kad se pređe granica dolazi najčešće do nasilja u porodici, a onda do ubistva ili samoubistva - dodaje Stanković.