"POSLE OVE IZJAVE SUĐENJE BELIVUKU VIŠE NIJE BILO ISTO" Slađana Nedeljković: Jedno pitanje svedoku saradniku Laliću JE MISTERIJA

Prekinuto je suđenje Belivukovom klanu I to zbog neprimerenog ponašanja pojedinih advokata, a sudija je rekla da će suđenje biti nastavljeno danas. I pored toga svedok saradnik Srđan Lalić je juče pred Specijalnim sudom nastavio sa iznošenjem detalja u vezi sa delima članova kriminalne grupe.

Gosti koji su govorili o dešavanju u sudnici, no, i o nastavku suđenja, su Dejan Radenković, bivši visoki funkcioner MUP-a i Slađana Nedeljković novinarka Kurira.

Nedeljković, koja je prisustvovala suđenju Belivukovom klanu, podelila je sa gledaocima šta se dešavalo tamo tokom jučerašnjeg suđenja.

- Suđenje je kulminiralo u trenutku kada je advokatica Borisa Karapandžića rekla sudiji, da ne pristaje da se bolje tretira svedok okrivljeni Srđan Lalić i prokomentarisala je nešto što je uvredilo sudsko veće. Sudija joj je izrekla kaznu od 100.000 dinara, na šta joj je sudija isključila mikrofon. Ona je i nakon suđenja rekla da ne planira da plati tu kaznu. Ivana Ostojić je baš burno reagovala, ne želeći ni ona sama, ali ni kolege advokati, da pristanu da se suđenje nastavi. Suđenje će biti nastavljeno danas - saopštila je Nedeljković.

Advokati su se pobunili zbog opisa ispod slika, sa navodnog mesta zločina.

- Izvode se okrivljeni i prikazuje se foto dokumentacija slike kuće u Ritopeku u kojoj su ubijali žrtve, kao i slike šteka na Partizanovom stadionu, tzv. bunkera. Ono što je bilo zanimljivo je da je ispod svake slike već stajao opis. Od svedoka okrivljenog se očekivalo da on opiše svaku od tih slika. To je ono gde su se advokati Marka MIljkovića i Veljka Belivuka pobunili, jeste što ispod svake slke stoji opis, pa svedok okrivljeni već ima uvod u priču. Nije usvojena žalba advokata, a suđenje je naglo prekinuto - pojasnila je.

Radenković je dao svoj uvid u tok suđenja, okarakterisavši ga kao očekivan.

- Prema mom mišljenju, tok suđenja je očekivan. Odbrana je legitimna. Sve vreme pokušavaju da ospore svedočenje svedoka okrivljenog Lalića, a kasnije i ostale i njegov kredibilitet - rekao je Radenković.

Postoji saradnik koji će potvrditi sve materijalne dokaze.

- Nema suđenja bez žive reči, tužilaštvo je dobro odlučilo. Jako je bitno imati živu reč. Očekujemo još dva svedoka okrivljena. Dobićemo još informacija koje do sada nismo znali - dodao je.

U toku nedelje i Belivuk će biti suočen sa fotografijama.

- NIje u redu da ispod slike stoji komentar, opis, jer to je ono što je policija dostavila sudu i napravila komentare. Tokom suđenja mislim da to treba izbaciti - rekao je Radenković.

Nedeljković je ispričala šta je još bilo zanimljivo.

- Ono što je zanimljivo je prvi dokaz o kući strave u Ritopeku. Na njemu su bili tragovi krvi na zidu. Pitali su ga čiji su to tragovi, na šta je on odgovorio da su to tragovi Lazara Vukićevića kada ga je Marko Budimir udario lopatom po glavi i da su to tragovi krvi, s obzirom na to da je on imao dugu kosu. Nakon toga su ga upitali, kako to, ako su to njegovi tragovi, i mesto gde je ubijen - kada je Lalić rekao da je on ubijen u tajnoj prostoriji. Nakon ovoga rekao je da je na tajnu prostoriju i mislio. E sad, da li se on zbunio, ili ne, advokati će svakako gledati da diskredituju okrivljenog na sve načine - rekla je Nedeljković.

