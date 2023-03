UKINUT PRITVOR MAJCI DEVOJČICE (2) KOJU JE OČUH UBIO BATINAMA: Puštena na slobodu

Osnovno javno tužilaštvo u Zaječaru ukinulo je pritvor J. T.(23), majci dvogodišnje devojčice koju je nasmrt pretukao očuh M.N. i ona je puštena na slobodu.

- Odbrana je predložila ukidanje pritvora, a Osnovno javno tužilaštvo se sa tim složilo. Pritvor osumnjičene J. T. Više ne može da naškodi istrazi, tako da nije bilo osnova da ona ne izađe na slobodu – saznajemo od nadležnih.

Da podsetimo, 21. februara je od posledica batinjanja preminula njena dvogodišnja ćerkica, a prerukao ju je tadašnji nevenčani suprug osumnjičene J.T, M.N. iz okoline Vlasotinca, kome je ponovo produžen pritvor na još 30 dana.

Majka Jelena se sumnjiči da je znala da njen nevenčani muž zlostavlja dete, ali da to nije prijavila nadležnima. Ona se tereti krivičnom prijavom za zanemarivanje maloletnog lica, a za to krivično delo je maksimalna kazna zatvora do tri godine. M.N. koji je ubio devojčicu tereti se za teško ubistvo gde je najveća zakonska kazna doživotni zatvor.

Kurir.rs/S.B.