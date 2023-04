ABAZOVIĆ DIREKTAN: Samo dva čoveka mogla da ukinu zabranu ulaska Belivuku i Miljkoviću u Crnu Goru! Ako nije Lazović, onda je ON!

Crnogorski Skupštinski Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu sprovodi kontrolno saslušanje predstavnika Vlade i tužilaštava, povodom ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru optuženim beogradskim kriminalcima Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

Belivuk i Miljković su u Crnu Goru došli početkom 2021. godine. Belivuk i Miljković se terete za najteža krivična dela u Srbiji, a protiv njih su podignute optužnice i u Crnoj Gori. Optuženi su i za veze sa kavačkim klanom.

Sednici su prisustvovali premijer Dritan Abazović i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, kao i načelnik crnogorske policije Nikola Terzić, glavni specijalni tužilac (GST) Vladimir Novović, kao i postupajući tužioci u tom predmetu Vukas Radonjić i Sanja Jovićević. , te bivši i sadašnji šefovi Osnovnog državnog tužioca Nikola Boričić i Duško Milanović.

Težište razgovora na tabli je hapšenje dvojice policajaca po nalogu podgoričkog tužilaštva u oktobru 2021. godine, zbog ukidanja zabrane ulaska Belivuku i Miljkoviću. Zabrana ulaska u Crnu Goru ukinuta je krajem 2020. godine, a Belivuk i Miljković su tokom januara 2021. boravili u Crnoj Gori deset dana. Krivičnom prijavom obuhvaćeno je više policijskih službenika i službenika.

Poslanik SNP Milosav Paunović rekao je da istražni organi treba da stanu na ovaj slučaj i da procesuiraju odgovorne.

"Ne mislim da je tužilac Boričić 'mrtav', ali mislim da oni funkcioneri koji su zloupotrebili položaj i ovlašćenja svakako imaju razloga za brigu", rekao je Paunović.

Dva puta uzeta izjava Lazovića

Koprivica je rekao da je jasno da je bilo neprimerenih pritisaka na pojedine istražitelje i da je u tom smislu veoma važno čuti da li je tužilaštvo dobilo obaveštenja od Zorana Lazovića i Enesa Bakovića.

Abazović je rekao da je ukidanje zabrane ulaska Belivuku i Miljkoviću izazvalo veliku pažnju javnosti.

"Niti sam tužilac, niti mi pripada, ali mislim da je ovaj slučaj vrlo jednostavan. Ukidanje zabrane moglo bi doći samo od Uprave policije i čoveka koji je za to odgovoran... pisano ili usmeno... U trenutku kada je Belivuk ušao u Crnu Goru, Zoran Lazović je bio načelnik Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala, iznad njega je bio samo jedan čovek - Veselin Veljović, ako je Veljović ukinuo zabranu, neka kaže Zoran Lazović Ispod njega je bio Enis Baković Abazović.

On je rekao da misli da je Baković dao izjavu SDT-u i da se u tom slučaju ništa nije promenilo od tog dana, te da misli da Lazović nije ni pozvan da da izjavu.

„Svi dobro znamo ko su Belivuk i Miljković... Pala je u vodu priča da su neki agenti tajne policije bili u zadatku da ga prate... Ako neko hoće da veruje u te bajke, mislim javnost treba da čuje i drugu stranu... Za ukidanje zabrane mogu biti odgovorne samo dve osobe“, rekao je premijer.

On je rekao da su u susret kontrolnom saslušanju advokati porodice Lazović pokušali da izvrše neku vrstu pritiska...

„Iako ne poznajem ova dva inspektora, njihova uloga bi mogla biti samo da skinu zabranu po nečijem nalogu“, rekao je Abazović.

Abazović je rekao da je u Crnoj Gori značajno povećan kriminal.

"Posebno bih istakao zakon o državnom tužilaštvu, to je jedan od najvećih dostignuća 30. avgusta. Pravosuđe ostaje problem i nadam se da će novi saziv parlamenta nešto učiniti po tom pitanju", rekao je Abazović.

On je rekao da je sve oko navodnog „državnog udara“ sa ove distance cirkus.

"Neka donose odluke, neka ne obmanjuju ljude, posebno da to neko ne zloupotrebljava u političke svrhe. To pitanje je važno za državu. Neka se niko ne krije iza redova, jer je to prioritet", rekao je Abazović.

On je istakao da je GST Vladimir Novović zauzeo poziciju koju bi malo ko u Crnoj Gori.

Policijska uprava je dužna da zaštiti sve koji žele časno i pošteno da rade, djeca hrabrih i poštenih ljudi neka se slobodno igraju u parkovima, a ne u prostoriji“, rekao je Abazović.

Novović: Radujem se što se deca slobodno igraju u parkovima, ali moja se igraju u sobi

Novović je rekao da se kapaciteti SDT-a moraju jačati, te da je s obzirom na nadležnost ovog tužilaštva sada premalo mogućnosti za efikasan rad.

"Bio sam juče u zgradi stare Vlade, obišli smo sve prostorije, tražili smo osnovne uslove za rad, uz neka mala ulaganja, mislim da ćemo biti zadovoljni. Treba popuniti Odeljenje specijalne policije, sada nema dovoljno je oficira, zapravo, malo ih je“, podvukao je Novović.

