GOVORILI SMO MU "DIŠI", BIO JE KRVAV ALI SVESTAN: Jezivi detalji pogibije, Miroljub prošao TRI RATIŠTA, stradao posle KOBNOG SKOKA

Ratni veteran, Miroljub Janićijević (53) zvani Ceki iz Niša poginuo je u petak oko 14,30 prilikom poletanja paraglajderon. Tragedija se dogodila na uzletištu Koritnjak iznad Niške Banje. To je veliki gubitak ne samo za porodicu, rođake i prijatelje već i za Vojsku Srbije jer je bio pripadnik 63. padobranske brigade.

Prema nezvaničnim informacijama, prilikom poletanja, jedan deo paraglajdera se ispumpao nakon čega je došlo do kobnog pada.

Kako nezvanično saznajemo, on je nakon pada bio svestan. Njegov organizam se borio, ali verovatno su do smrti dovele unutrašnje povrede.

- Čim smo videli da ima problema, sjurili smo se dole. On je za nesreću, "promašio" hektare šume i krošnje i pao na jednu malu ledinu. Granje bi mu amortizovalo pad. Bio je svestan i jedan kolega mu je govorio "diši, diši, samo diši". On je otvorio oči, jeste bio krvav, ali svestan. Greota nije izdržao - priča jedan od njegovih prijatelja iz grupe paraglajdera.

Drugi njegov prijatelj pak kaže da je on do sada imao 6.500 skokova. Nekada 2016. godine je od Vazduhoplovnog saveza Srbije sa 43 godine dobio nagradu "Zlatni orao" jer je imao neverovatnih 5.000 skokova.

- Ceku je povukao taj vetar - Istok. Bog zna koliko puta se on borio s tim najgorim vetrom i eto sada nije uspeo. jedan deo padobrana mu se samo "zaklopio" i povukao ga je u stranu. To nije uspeo da iskontroliše, a ko zna koliko je puta do do sada radio, priča jedan od njegovih drugara.

Grupa njegovih prijatelja je uspela oko 17 sati da izvuče telo iz šume.

- On je u Vojsci Srbije bio živa legenda. Ti momci kao on, koji su pripadali Službi traganja i spasavanja(STS) spasili su na hiljade vojnika i civila. On je, koliko ja znam, stacioniran u Mostaru i nekom delu Hrvatske. To je služba koja je često izložena vatri jer spasavaju ljude, navodi njegov saborac iz 63. padobranske brigade.

Janićijević je ranije bio trener reprezentacije Srbije u paraglajdingu koja je po prvi put postala prvak Evrope. On je bio dva puta prvak države u preciznom sletanju paraglajderom. kako prenose niški mediji jednom je iz Niške Banje "odleteo" do Preševa gde se spustio. Prijatelji mu nisu verovali kada im je izneo plan. Ne pamti se da je neko toliko daleko jezdio vazduhom.

Mnogi njegovi prijatelji i poznanici širom Balkana i sveta pa čak i Australije su videli tragičnu vest, opraštaju se tužnim rečenicama od Janićijevića.

- Otišao je najbolji među najboljima, oficir, drug, padobranac i paraglajderista. Otišao je Ceki u plave visine, tamo gde je bio svoj na svome. Naša padobranska zajednica izgubila je velikog druga, sportistu i instruktora, gubitak koji se teško moze nadoknaditi. Porodici i prijateljima iskreno saučešće. Plavo ti nebo druže naš - napisao je na feejsbuku Miroljubov prijatelj, S. H. iz Bosne i Hercegovine.

Neki od njegovih prijatelja kažu da se pripremao za Balkanski skok prijateljstva u Beogradu i Otvoreno prvenstvo u paraglajdingu u Nišu, a sve u cilju širenja prijateljstva i pre svega mira jer je odlično znao šta rat znači.

PROŠAO TRI RATIŠTA

Miroljubov komšija i pukovnik u penziji Momčilo Jović ispričao je za Republiku po čemu će pamtiti svog dugogodišnjeg komšiju, te istakao da je prošao tri ratišta.

- Miroljuba poznajem od 2004. godine, a isti dan uselili smo se u zgradu koju je vojska izgradila. Kada kog bi ga sreo uvek je bio vedar, nasmejan, pun životne energije. Bio je i porodično orijentisan i nikako nije skrajnuo, odškolovao je sina Miloša, poslao ga na fakultet, bio mu podrška do zadnjeg dana. Učestvovao je u svim ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, a svoju hrabrost dokazao je maestralnim skokovima u vojnoj zoni. Srbija je izgubila jednog od najboljih padobranaca, ali ostaje sećanje na uspehe ovog mladog čoveka - rekao je pukovnik Jović.

