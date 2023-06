SASLUŠAN KEKIN ČOVEK IZ BRAZILA, UBIO ČOVEKA PRE 15 GODINA! Zaćutao u tužilaštvu, a robijao i u Južnoj Americi

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je saslušan Nebojša R. (44) zbog sumnje da je 4. marta 2008. godine u Vrčinu pucajući iz automatske puške ubio Dragana Milovanovića i ranio Aleksandra V. , a potom pobegao.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Nebojša R. navodno važi za čoveka bliskog nekadašnjem vođi novobeogradskog klana Dejanu Stojanoviću Keki.

- Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu - saopšteno je iz tužilaštva.

On se, kako se navodi, sumnjiči za teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih naprava.

Više javno tužilaštvo u Beogradu foto: Nemanja Nikolić

Nebojša R. se nalazi u pritvoru od 13. maja ove godine kada je izručen iz Brazila, po poternici nekadašnjeg Okružnog suda u Beogradu iz 2008. godine.

U Brazilu je 2010. godine osuđen na kaznu od 13 godina i 7 meseci zatvora zbog krivičnog dela trgovina narkoticima.

- Sumnja se da je on 4. marta najpre pozvao oštećene da dođu do njegove kuće u Vrčinu, kako bi bi razgovarali u vezi novčanih dugovanja koje on ima prema njima. Sačekao je da oni oko 18:50 časova dođu vozilom do kuće pa je u pravcu džipa u kojem su se nalazili D.M. i A.V. sa terase drugog sprata kuće ispalio više projektila iz automatske puške marke “CZ” koju je navedenom prilikom neovlašćeno držao - navodi se za šta je osumnjičen Nebojša R.

Tom prilikom je Milovanović je zadobio više ustrelnih rana usled kojih je preminuo iste večeri na Urgentnom centru u Beogradu, dok je Aleksandar V., koji je sedeo na mestu vozača, zadobio prostrelnu radu desne nadlaktice.

Nebojša R. je nakon toga napustio lice mesta i pobegao u nepoznatom pravcu.

Kurir.rs/ J. S.