POMAGAČU DAO 1.500 EVRA: Krivična prijaca protiv oca koji je ILEGALNO odveo dete u Švajcarsku! Do DETALJA sve otkrili u tužilaštvu

Policija u Subotici podnela je Osnovnom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Mašana L.(37), zbog krivičnog dela navođenje na overavanje neistinitog sadržaja.

Osobe koje su mu pomogle da pređe granicu sa Mađarskom i izvede dete sa lažnim ispravama Igor S. (39), Marko P. (36) i N. S. (34) zaključili su sporazum o priznanju krivičnog dela.

Marko P. je sa Tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivice, koji je sud prihvatio, pa je oglašen krivim za krivična dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, zbog čega je osuđen na jednogodišnju kaznu kućnog zatvora.

On je priznao da je 14. aprila ove godine dovezao Lubardu i njegovo dvogodišnje dete iz sela Donji Tavankut do jedne kuće u Subotici, odakle ih je prevezao do graničnog prelaza Kelebija, a u Mađarsku su ušli tako što su svi putnici koristili putne isprave na tuđa imena.

Za to je, navodno, od Lubarde dobio 1.500 evra, dok je drugom pomagaču dao 400 evra.

Kurir.rs/Novosti