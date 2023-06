UŽIVO BELIVUK ZA GOVORNICOM, NAPETO U SUDNICI: "Njihovo pamćenje je kao kod zlatne ribice!" Hrvatin i Lalić se nisu pozdravili

U Specijalnom sudu u Beogradu se nastavlja suđenje pripadnicima klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, osumnjičenima za sedam jezivih likvidacija.

U zgradu Specijalnog suda upravo su došle su četri marice, uz policijsku pratnju, u kojima su okrivljeni iz najmonstruoznijeg klana kojima se sudi za sedam brutalnih likvidacija.

15.10 - O ubistvu Gorana Mihajlovića

- Osvrnuo bih se i na iskaze vezano za ubistvo Gorana Mihajlovića, prvo Nikola Spasojević je sve naučio napamet a sve se to vidi kada smo ga ispitivali. On nije bio spreman da odgovori onako kako je naučio napamet, i sve je pogrešio i govorio kontgra od onog što je u prvom iskazu tu za govornicom rekao. Da ne pričam o ekserima koje smo navodno koristili i za ubistvo Mihajlovića i Mitića. Takođe, da vam kažem ima toliko nelogičnosti vezano za stvari koje smo koristili navodno za ubistva a to je šta će nam i kreč i gume i sve ostalo. Pa svi smo gledali filmove, pa i ovo za zemunski klan, valjda svi znaju kad se kreč rastvori da se unište dokazi, pa šta će nam onda gume i vatra da nešto spaslimo. Verujte, ovde je samo reč o tome da sve izgleda toliko strašno, i to što šokantnije i bombastičnije - rekao je Belivuk, a zatim dodao:

- Tužilaštvo je izmislilo da se u kući u Surduku dogodilo ubistvo, a pogrešili su i kada su obučavali svoje svedoke gde se nalazi kuća jer je svaki od njih različite opisao kako izgleda i gde joj je tačna lokacija, a Lalić je sve slagao kao po običaju, kada je dao svoje detaljne stvari o zločinu Mihajlovića ništa se nije poklopilo sa izjavom ove dvojice (Spasojević, Hrvatin) Ovde da vam kažem sve što ne valja uradili su Belivuk i Miljković, a da ne pričam kada nešto ne znaju, ili ne znaju kako da se isčupaju iz svojih laži oni pomenu Radoja Zvicera. Njihova pamćenja su kada nešto ne znaju kao da imaju pamćenje zlatne ribice samo tri minuta.

14.40 - Sudsko veće u sudnici, Belivuk nastavlja izlaganje

Sudsko veće ušlo je u najveću sudnicu Specijalnog suda gde se održava još jedno ročište klanu Belivuk-Miljković, a sudija Vinka Behara Nikčević počela je sa prozivanjem okrivljenih koji se nalaze u boksu iza stakla.

Prvo je kao i do sada prozvala prvookrivljenog Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, a potom i ostale osumnjičene koji su, prema optužnici, radili za kavački klan na čijem čelu je odbegli Radoje Zvicer.

Nakon što je sudija ustanovila da su svi okrivljeni, ali i njihovi branioci prisutni, za govornicu je izašao Veljko Belivuk koji je nastavio svoje izlaganje od prošlog puta i to u pratnji četri stražara. On će izneti svoje primedbe na svedočenje Spasojevića, Hrvatina i Lalića.

- Tužilaštvo godinama od navijačke grupe pokušava da napravi kriminalnu grupu koja je vršila tamo neke strašne stvari. Pa tako hoću da pojasnim da je i sam svedok Srđan Lalić prilikom davanja iskaza rekao da je u pitanju navijačka grupa koja se okupljala na stadionu Partizana, a hoću i da dodam da mi nikad nismo bili "Principi", već smo se zvali "Iz Principa" tako se zove grupa. Sad bi pomenuo i ono što smo svi do sada primetili, a to je činjenica da se samo Hrvatin i Lalić se jedini ovde nisu pozdravili, pa je sada gotovo sigurno da nisu u dobrim odnosima i da postoji netrepeljivost među njima.

Belivuk je zatim citirao delove iskaza sva tri svedoka-okrivljena vezano za stadion Partizana, a ono što je po njemu strašno jeste što oni nazivaju stadion bazu, a to ranije nisu naveli u svojim sveskama koje su navodno pisali tajne klana.

- Kako verovati svedoku koji za stadion kaže da je baza, a pre toga ništa nije spomenuo. Spasojević koji se ovde kune rečima "majke mi" i vi mu verujete. Neverovatno. Spasojević treba da priča svojim rečima, a ne ono što je naučio, ili prepričao i ukrao od Lalića. Pitam ja sad tužilaštva kako je moguće da kod ključnog svedoka u štek stanu u kom ga krijete nađe se nož i vi niste obavešteni o tome. Da ne pričam o tome da se on ne javlja kada napušta taj stan, a ja moram i za svaki poziv da tražim dopuštenje tužilaštva. Sada ću vam reći nešto, znamo da spremate novog četvrtog svedoka. Izvodite jednog po jednog okrivljenog i gledate ko će vam biti svedok i spričati sve ono što ova trojica nisu. Kao fol ide kod lekara, psihijatra, sve mi to znamo. Ali ono što je ključno jeste da se taj svedok nećka jer mu je puno 18 godina za dela koja navodno treba da prizna, pa hoće manje godina za dela koja se nisu desila.

Na današnjem suđenju očekuje se da primedbe na svedočenje Srđana Lalića, Bojana Hrvatina i Nikole Spasojevića iznese drugookrivljeni Marko Miljković.

14.05 - Okrivljeni pristižu u Sud

Upravo je u sud došao i bivši rukometaš Partizana Vojislav Đorđević. Došao je i okrivljeni Miloš Lukić Selak koji je i na ovo ročište stigao sa hirurškom maskom preko lica.

Naime, na prethodnom ročištu advokati okrivljenih i Veljko Belivuk iznosili su primedbe na iskaze trojice svedoka-saradnika u ovom predmetu.

Belivuk je više od dva i po sata iznosio primedbe dojučerašnjih saradnika i prijatelja koju su sklopili sporazum sa Tužilaštvo za organizovani kriminal i odali krvave tajne klana zarad blaže kazne.

