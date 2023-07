"LJUBIM NJENU NADGROBNU PLOČU I SEBI ZAMERAM JEDNU STVAR": Dečko brutalno ubijene Lidije u Italiji slomljen od bola!

Deo mene je umro tog dana sa mojom Lidijom! Jedina greška koju sebi pripisujem je što sam potcenio opasnost koja je vrebala.

Ovim rečima počeo je svoju bolnu ispovest Danijel Mondelo, dečko brutalno ubijene Lidije Miljković koju je bivši suprug Zlatko Vasiljević ubio u junu prošle godine u blizini njenog radnog mesta u Vićenci.

Podsetimo, Vasiljević je najpre ubio svoju devojku Gabrijelu Serano, pa sa njenim telom u kolima sačekao Lidiju da dođe na posao. Kada se Lidija pojavila ispred hotela u kome je radila, Zlatan je otvorio vatru i na nju. Vasiljević je posle ubistva pobegao, a tokom policijske potere izvršio je samoubistvo na auto-putu.

Sve mi je uzeo

- Godina bola. Shvatam da je deo mene umro kada je te srede on ubio Lidiju. Sve mi je uzeo! Osećam da sam joj bliže samo kad sam pored nadgrobne ploče koju smo podigli nedaleko od mesta ubistva - kaže Mondelo za italijanske medije i dodaje da svakodnevno obilazi mesto ubistva gde ostavlja cveće i pali sveće.

Italijan koji je bio u emotivnoj vezi sa ubijenom Srpkinjom, s kojom je pre zločina kupio stan i planirao da se preseli sa njenom decom, koju je imala sa Vasiljevićem, kaže da sada u tom stanu žive on i njena deca, kao što je i bio dogovor.

- Veliki deo mene je umro tog dana. Vodim i dalje normalan život, radim, ali shvatio sam da to više nisam ja. Majka priroda mi je dala osmeh, ali ako me neko pogleda u oči sve će razumeti. Dešava mi se da budem na ulici, da vidim zalazak ili izlazak sunca, a misli mi uvek idu ka njoj, pa stanem zamišljen - kaže on i dodaje:

- Žao mi je, posle svega što joj se dogodilo bila je puna života, želela je da radi hiljadu stvari. Jedina krivica koju sebi pripisujem je što sam potcenio drugu osobu, a nije trebalo. Potresnim glasom Italijan navodi da mu se u ovoj tužnoj godini često desi da samo dođe da poljubi nadgrobnu ploču i ode kući.

Ljubim spomenik

- Dešava mi se da na putu do posla svratim, ili kada završim sa radnim danom, samo da je poljubim. Odem ja i na groblje, ali ovde više osećam da sam joj bliže, čak iako ne mogu da se ne okrenem i pogledam nekoliko metara dalje gde je ubijena - kaže Italijan za lokalne medije i dodaje:

- Uvek joj nosim cveće, za svaku priliku, Dan žena, Dan majki, rođendan i Božić.

Inače, Lidija je bila dugogodišnja žrtva svog bivšeg, koji je na kraju zverski ubio, sudilo mu se za nasilje nad njom, a jednom joj je razbio i glavu nakon svađe.

Apel Lidijin dečko: Nko da pomogne žrtvama Danijel Mondelo naveo je za medije iz Italije, da mu je veoma teško što žrtve nisu nikako zaštićenje, pa čak ni ne dobijaju neku pomoć koju bi trebalo. - Lidijinoj deci, ni meni niko nije pomogao. Samo se pričalo o femicidu, a niko nije pitao da li nam treba neka pomoć. U septembru su nas pitali da li deca imaju knjige, normalno da sam im spremio i kupio, a kao imali su besplatne. Troškove sahrane koje su trebali da plate nisu, jer je Lidija ubijena u jednom delu grada, a u drugom je radila i sad niko nije odgovoran - kaže potišteno Mondelo koji navodi da ima i hipoteku za stan. - Ne žalim se, ali želim da apelujem da se promeni nešto, makar da budemo obavešteni koje olakšice imamo, nažalost, nakon gubitka koji smo doživeli - dodao je.

