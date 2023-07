ADVOKAT OCA MONSTRUMA IZ MIRIJEVA NIJE DOŠAO NA SUĐENJE! Saslušanje odmah odloženo, izraz na njegovom licu ŠOKIRAO (FOTO)

Uroš Pašajlić, koji se sumnjiči da je osmogodišnju ćerku 15 meseci držao zatočenu u stanu u Mirijevu, bez hrane, vode i adekvatne brige, stigao je maricom u Prvi osnovni sud u Beogradu, kako bi se izjasnio o krivici.

On je u pratnji dvojice stražara, sa lisicama na rukama sproveden u sudnicu.

Ns sebi ima roze majicu i farmerke. Dok je isao ka sudnici, na licu nije pokazao bilo kakvu reakciju.

Posle samo 5 minuta, stražari su ga izveli jer mu se nije pojavio advokat Nemanja Lukić, koji je na godišnjem odmoru.

Na pitanje sudije da li će advokat dolaziti ubućuce, Pašajlic je kratko rekao: - Hoće.

Inace, Pašajlićev advokat je pre suđenja dostavio sudu potvrdu da je na godišnjem odmoru do 15. avgusta.

Nastavak suđenja je zakazan za 8. Septembar.

Pašajlić je, podsetimo, uhapšen pre tačno četiri meseca, 28. marta i od tada je u pritvoru.

Za stravičan slučaj saznalo se kada je Pašajlićeva partnerka I. L. 24. marta, nakon petodnevnog zatočeništva u stanu u Boriči, u kom je živela sa Pašajlićem 15 meseci, uspela da pobegne i ode u policiju. Policajcima je ispričala da ju je Uroš danima tukao, pretio joj i rekao joj "da zbog nje njegova ćerka iz prvog braka nema šta da jede".

- Rekla je da je do tada mislila da Uroševu ćerku čuva njegova strina, jer joj on to rekao. Međutom, tokom torture je shvatila da je dete verovatno samo u stanu. Nažalost, to se ispostavilo kao tačno - podseća izvor.

Policijska službenica koja je odmah otišla u stan u Mirijevu po prijavi I. L. u svom svedočenju u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, opisala je u kakvom je stanju zatekla devojčicu.

- Kada smo ušli, u stanu nije bilo svetla, ali je svetlo bilo upaljeno u kupatilu. Vrata kupatila su bila zaključana sa spoljne strane i ključ je bio u bravi. Kada smo otvorili, iz kade se promolila devojčica koja nije ustala, već se samo pridigla u sedeći položaj. Na sebi je imala jaknicu sa kapuljačom, donji deo trenerke, odeća je počela da spada kada sam je uzela u naručje jer je bila mnogo mršava. U kadi nije bilo posteljine, ležala je na nekoj krpi - izjavila je navodno policajka.

Policija je odmah raspisala potragu za Urošem Pašajlićem, ali se on uspešno skrivao četiri dana. Pronađen je i uhapšen u stanu svog prijatelja na Karaburmi.

Inače, kako je Kurir pisao, kada je priveden na saslušanje u tužilaštvo, Pašajlić uopšte nije pitao za svoju ćerku niti njeno zdravstveno stanje.

