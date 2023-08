KURIR U KOTORU, MEŠTANI PROGOVORILI O ŠKALJARCIMA i KAVČANIMA! "Sve su to deca i prijatelji bili, a sad su na istom groblju"(FOTO)

Mafijaški rat dva kotorska klana, škaljarskog i kavačkog, odneo je za devet godina oko 60 života, a ubijeni pripadnici obe kriminalne grupe završe baš na istom mestu - na groblju u Dobroti, kotorskom naselju.

Podsetimo, rat do istrebljena dva klana počeo je 2014, kada je iz stana u Valensiji nestalo 200 kilograma kokaina. Tada se jedinstveni klan iz Kotora, koji se zvao škaljarski, pocepao na dva dela.

U krvavom sukobu likvidirani su ljudi sa obe strane. Iako ubijani uglavnom van teritorije Crne Gore, svi su u mrtvačkim sanducima vraćeni u svoju rodnu zemlju.

Nekada prijatelji

Reporteri Kurira obišli su Kotor i njegova dva naselja iz kojih su ponikli surovi kriminalci, a tokom boravka u Škaljarima sreli smo i jednog policajca u penziji. On nam kaže "da je pročitao mnoge spise o njihovim prljavim poslovima, ali da to nisu priče za javnost, već samo za policiju".

- To su sve deca bila kad su ušli u prljav posao i sad svi počivaju na groblju, a prijatelji su bili. Eto šta zlo napravi. Sve su iz Italije gliserima dovozili tu robu. Ljudi su normalno živeli dok nije krenuo problem oko novca i preraspodele. Ma, kad bih vam ja pričao... - odmahnuo je rukom nekadašnji policijski službenik i nastavio svojim putem.

1 / 5 Foto: Petar Aleksić

Nekada prijatelji, a potom krvni neprijatelji, počivaju maltene jedan do drugoga na groblju u kotorskom naselju Dobroti. Na samom ulazu u groblje, s desne strane, nalazi se crni mermerni spomenik ubijenog Igora Dedovića, jednog od vođa škaljarskog klana. On i njegov saradnik Stevan Stamatović izrešetani su 19. januara 2020. u Atini.

Na Dedovićevom grobu je plastično cveće i nekoliko figura anđela s porukom: "Ljubav je jača od smrti", a ista poruka uklesana je na još nekoliko spomenika.

foto: Petar Aleksić

Maltene prekoputa je grob Dalibora Dabe Tomovića, takođe "škaljarca", koji je pre dve godine pronađen mrtav u automobilu na parkingu u Kotoru.

Kada se zagledate u imena napisana na nadgrobnim pločama, uočićete da se na nekoliko nalazi prezime Zvicer. To je prezime vođe kavačkog klana Radoja. Ironija sudbine je da njegovi najbliži počivaju kraj njegovih smrtnih neprijatelja.

- Tu mu počiva otac, kao i pokojni članovi uže i šire familije. Ovaj bos je sebi za života napravio večnu kuću, tako smo čuli. Evo, vidite ovaj spomenik bez imena, samo prezime stoji - rekao nam je meštanin koji živi tik pored groblja. Starija gospođa, koja sa prozora svoje kuće svaki dan gleda grobove ubijenih, kaže:

- Svi su vam tu i "škaljarci" i "kavčani". Na kraju tu završe i nemaju kud dalje. Nažalost, ali to je surova istina. Gre'ota da mladi ljudi tako završe. Kad su bile sahrane nekih od ubijenih, to je ceo Kotor bio blokiran, a sad im retko ko i obilazi grobove. Evo, vi ste prvi posle ne znam koliko. Ne znam šta da vam kažem, kad umesto da čuvaju decu, njih mlade pokriva zemlja. Tako je kako je, samo da više nema krvi. Verujte da od toga svi ovde u Kotoru strepe.

Meštani Škaljara: Oni, kako bih vam rekao, nisu odavde! Reporteri Kurira posetili su i naselje Škaljari kraj Kotora, po kom jedna od surovih kriminalnih grupa nosi ime. Na samom ulazu u mesto stoji putokaz. foto: Petar Aleksić - Oni, kako bih vam rekao, nisu iz Škaljara, to je samo izmišljeno ime. "Škaljarci", ti kriminalci, nisu odavde. Vukotići su iz Dobrote, samo imaju kuće drugovi neki njihovi ovde u Škaljarima. Možda rade s njima, ko će ga znati. Tako su ih nazvali iz policije - "kavčani" i "škaljarci", nisu oni sebi nadenuli imena. Ima i mesto Kavač, odmah kada prođete tunel iz Kotora, pa desno - rekao nam je jedan meštanin.

Retko ko obilazi

Nakon razgovora s ovom meštankom, pronašli smo i večne kuće Dragana Dudića Frica, bliskog saradnik Darka Šarića, koji je likvidiran u bašti kafića u Kotoru 2010. godine. Blizu Frica sahranjen je pripadnik kavačkog klana Davorin Baltić, koji je izrešetan 1. januara 2018. u Beogradu, a baš nedaleko od njega počiva "škaljarac", takođe ubijen, i to hicem iz snajperske puške u zatvoru Spuž 2016. U pitanju je Dalibor Đurić.

foto: Petar Aleksić

Na groblju iznad Jadrana sahranjeni su i roditelji odbeglog Rodoljuba Radulovića, zvanog Miša Banana, koji je osuđen zbog šverca kokaina pred beogradskim Specijalnim sudom zajedno sa Pljevljakom Darkom Šarićem. Na groblju nigde nikoga. Svežeg cveća nema, a plastično je odavno izbledelo na suncu, a po zapuštenim i prašnjavim spomenicima se vidi da ih retko ko obilazi.

Jovan Vukotić počiva na Čevu kraj oca

Među poslednjim žrtvama u ratu kotorskih klanova je Jovan Vukotić (42), jedan od vođa škaljarskog klana. On je likvidiran 8. septembra 2022. godine u Istanbulu dok je bio u automobilu sa vozačem, trudnom ženom i detetom. Ubice su prišle njegovom vozilu na auto-putu i s motora mu pucale u glavu.

Posle nekoliko dana turska policija je uhapsila više osoba osumnjičenih za njegovo ubistvo, a među njima u dvojicu državljana Crne Gore. Reč je o Radoju Živkoviću Žutom, inače rođaku Radoja Zvicera, i Zdravku Perunoviću.

Na spomeniku nema njegove slike, samo zalepljen krst

foto: Petar Aleksić

Vukotić je jedan od retkih pripadnika klanova koji nije sahranjen na groblju u Doboti. On je sahranjen 90 kilometara dalje, nadomak Cetinja, u mestu Čevo. Na samom ulazu u to mesto nigde nikoga. Pusto. Iz daljine smo spazili meštanina koji je krenuo do lokalne kafane:

- Jovan Vukotić je sahranjen ovde, do oca mu. Eno, ono belo mu je porodična kuća stara, tamo iza drveća, a ovde mu je večna. Oca sam mu znao, a majka je u Kotoru. Dole živi. Brat mu je takođe daleko, ne zna se gde je Igor. I bolje. Vidite šta je to.

foto: Petar Aleksić

Ovaj meštanin kaže da je Vukotićeva sahrana "bila velika".

- Dolazili su ljudi danima, sad nema nikoga. Tako to ide. Svi ćemo mi pod crnu zemlju, samo na različite načine. Jovana znam kad je dete bio. Oca sam mu isto poznavao, a sad ih nema i kasno je za priču - zaključuje Čevanin. Inače, Jovan Vukotić sahranjen je u porodičnoj grobnici, u kojoj mu počiva i otac Veselin, koji je ubijen u sačekuši 2019. u Dobroti. Na spomeniku još uvek nema Vukotićeve fotografije, niti su uklesani njegovo ime i datum rođenja i smrti. Samo je krst zalepljen na spomenik.

foto: Petar Aleksić

Pošten svet ne diraju Meštani nam objašnjavaju i da su pripadnici dva klana nekada bili prijatelji, ali su se odvojili. Kako kažu, dva kotorska naselja su mala, maltene svi se poznaju, a čak i pojedini ljudi, koje svrstavaju u kavački klan, imaju kuće u naselju Škaljari. Kako je Kurir ranije pisao, i Radoje Zvicer, odbegli vođa kavačkog klana, ima prijavljenu adresu baš u Škaljarima. - Od "kavčana" ima ovde gore jedan iznad Škaljara kuću. Zvicer je živeo ovde kod Rakite. Tu mu je rodna kuća. Otac mu je umro, majka je tu bila, a gde je sada, ne znam. Mi nikad nismo imali problema s njim. To što oni rade je njihova stvar. Niko ih se ne plaši jer oni neće pošten svet da diraju - rekao nam je jedan meštanin. Niz mesto smo prošli peške. Bilo je i onih koji na pomen imena ljudi iz klanova odmahnu rukom, ali i onih koji rado pričaju. Takav je deda koji od malih nogu poznaje Zvicera: - Au, čuš, kako da ne poznajem. To dete je bilo čudo. Nisam ga godinama video. Otac mu je pošten bio, majka domaćica prava. Ja sam bio u čudu kad mi je unuk rekao da je u nekom klanu, pa ovde je vozio bicikl, brao smokve... Trčao je s drugarima do mora, a kad su odrasli, oni su se posvađali.

Kurir.rs / Ekipa Kurira

foto: Kurir

Sutra poklon uz Kurir – MALI ŠRAFCIGER

foto: Kurir

Dnevne novine Kurir sutra svim čitaocima poklanjaju mali šrafciger!

Mali šrafciger je praktičan alat koji uvek treba da vam je pri ruci.

Možete ga spakovati u novčanik i time biti sigurni da je uvek sa vama, kad god vam zatreba.

Kada se koristi mali šrafciger?

Kada želite da zamenite baterije na predmetima koji imaju najmanje zavrtnje kao što su dečije igračke, daljinski upravljači, lampe, mali kućni aparati…