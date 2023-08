POČELO SUĐENJE POZNATOM HIRURGU ZA NASILJE: Brutalno pretukao suprugu, a danas je izneo odbranu! EVO ŠTA SE DEŠAVALO U SUDNICI

U Trećem osnovnom sudu u Beogradu danas je počelo suđenje uglednom beogradskom plastičnom hirurgu, koji je optužen da je 2. februara brutalno pretukao suprugu.

- Održan je glavni pretres, na kom su izneta uvodna izlaganja i okrivljeni je izneo svoju odbranu - potvrđeno je za Kurir.

Ugledni hirurg, podsetimo, sumnjiči se za krivično delo nasilje u porodici i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

U optužnici po kojoj se sudi doktoru, podsetimo, tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom zbog izvršenja navedenih krivičnih dela izrekne kazna shodno zakonu, uz istovremeni predlog tužilaštva da se okrivljenom produži pritvor.

Hirurg i supruga foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, on je na saslušanju u Trećem osnovnom tužilaštvu delimično priznao izvršenje krivičnog dela.

- Objasnio je da je bio pod velikim uticajem različitih lekova koje je pio zbog zdravstvenih problema koje je imao. Moj klijent rekao je i da bi najsrećniji bio da može da vrati vreme, da mu je jako žao i da mnogo pati zbog onoga što se dogodilo - rekao je tada njegov branilac Đorđe Kalanj za Kurir, koji juče nije odgovarao na pitanja o tome kako se njegov branjenik danas izjasnio pred sudom.

Inače, tužilaštvo je posle hapšenja hirurga saopštilo da se sumnja da je suprugu tukao do početka januara do početka februara i to tako što je udarao rukama i nogama po glavi i telu, kao i predmetima u nameri da je povredi.

Takođe, kako je tada navedeno, sumnja se da je davio kablom, čupao za kosu, i naneo joj povrede glave, butina, vrata, trupa i ruku, upućivao joj pretnje, vređao i ponižavao je.

