TRAGEDIJA U BORU: Muškarac (48) pao sa terase na petom spratu stambene zgrade

Javnost u Boru jutros je potresla nesvakidašnja tragedija. Boranin B.P. (48) koji je u stambenoj zgradi u ulici Nikole Pašića živeo sa svojom majkom i za sad iz još uvek nepoznatih razloga pao sa terase stana na petom spratu, usled čega je stradao.

- Odmah nakon što se desila tragedija naišao sam iz trgovine . Strašan je to bio prizor. Policija je već došla i čekali su se pripdnici Vatrogasne brigade iz Bora jer je čovek pao na plato ne na zemlju. Ispod zgrade su lokali , pa je on pao na ploču, odnosno na krov lokala, ne znam kako bih to objasnio , ne zamerite pod stresom sam još uvek. Vatrogasci su trebali da stignu sa svojim dugačkim merdevinama kako bi se doprlo do njega i uradio uviđaj. Stigla je i ekipa Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja ali ništa nisu mogli da učine, sem da konstatuju smrt. Koliko sam malo čuo od ljudi iz kraja nisam želeo ni imao snage da se zadržavam , imao je psihičke probleme nešto je bio bolestan. Sada da li je to glavni okidač bio da se odluči na ovako nešto , ili je kako se takođe prepričava da je bila neka svađa sa majkom oko finanisja, u svakom slučaju ovo je strašno šta se sa ljudima dešava u poslednje vreme, kaže vidno uznemiren Boranin.

Pravi tazlog ove tragedije biće poznat nakon detaljne istrage, koja je u toku.

SOS telefon za pomoć SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja. Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org. Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

Kurir.rs/Telegraf