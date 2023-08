OLIVERA JE BILA U GRČKOM ZATVORU, OTKRILA ŠTA ČEKA NAVIJAČE DINAMA: Nek se ne nadaju preterano, oni svojoj deci ne mogu da pomognu

Olivera Ćirković, nekadašnja košarkašica i članica organizovane kriminalne grupe "Pink Panter" je bila u grčkim zatvorima i za hrvatske medije je govorila o onome što čeka navijače Dinama iz Zagreba.

Nakon vesti da 105 hrvatskih navijača ostaje iza rešetaka nakon ubistva navijača u Grčkoj, objavljeno je i kako izgledaju ti zatvori.

foto: Newsit.gr

Hrvatski navijači su se žalili na uslove, a i međunarodne institucije ih ocenjuju kao jako loše. Olivera Ćirković, nekadašnja članica organizovane kriminalne grupe "Pink Panter" je bila u takvim zatvorima i za "RTL" je otkrila o čemu je reč jer je u njima provela osam godina.

"To što je Grčka u Evropskoj uniji, da se hrvatski narod ne nada da je to Evropska unija. Sve ide usporeno, istraga jako sporo i aljkavo, i to što nema dokaza da se ne nadaju preterano, na grčkim sudovima lako možeš biti osuđen bez dokaza, a na drugom sudu postoji šansa da kazne padnu.

Ovo još nije ni počelo, trajaće do beskonačnosti. Oni svojoj deci ne mogu da pomognu nikako osim finansijski da imaju novac, što više novca unutra i onda će lakše preživeti i pritvor i zatvor", rekla je Olivera Ćirković.

Kurir.rs/Alo