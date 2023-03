Olivera Ćirković je bivša članica "Pink Pantera", najpoznatije svetske kriminalne grupe koja se bavi pljačkama, a pre svega toga bila sportska zvezda u Grčkoj.

Tri puta je bila iza rešetaka, a u Grčku istoriju kriminala upisala se kao jedina žena koja je uspela da pobegne iz zatvora. Ona je u svom gostovanju u emisiji Puls Srbije otkrila svoj najteži trenutak u njenom kriminalnom delu života.

- Najteži trenutak za mene je bio posle mog bekstva iz zatvora. Odlučujem da se vratim po drugi put u istu zemlju iz koje sam pobegla zbog najvećeg posla koje sam ja planirala. To je bio odličan potez jer je bio posao završen. Loše je što je ispao takav splet okolnosti i uhvaćeni smo posle nekoliko dana. Moja je neka greška i uvek u kriminalu zbog neke sitne greške sve ode dođavala - rekla je Ćirković pa potom nastavila:

07:09 SPAVAM NA 30 KG ZLATA I DRAGOG KAMENJA, A ONDA ULEĆU ONI! Žena zmaj otkrila najteži trenutak nakon BEKSTVA IZ ZATVORA U GRČKOJ

- Koja je to drskost bila da se vratiš u istu zemlju odakle si pobegao i uzmeš svo to zlato. Uradili smo to u 8 sati ujutru neprimetno. Pola ekipe je otišlo u Beograd, a ja sam spavala na tom zlatu i čuvala ga kao kokoška na jajima. Bilo je oko 30 kilograma zlata, ali je u njemu bilo i mnogo dragog kamenja i skupih satova. Ta vrednost je bila ogromna. Kada su me uhapsili tada sam znala da nema kraja mojoj robiji i prvi put u životu pomišljam da sam izgubila rat. Dobila sam 32 godine, ali posle 3 suda smanjeno je na 12 godina. U Grčkoj se nikada ne odleži puna kazna već tri petine i onda imaš i neke povlastice ako si društveno koristan. Klub mi je tada takođe pomogao u premeštanju u neke bolje sobe. Tako da su i te neke moje sportske zasluge i u kriminalu pomogle po malo.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs