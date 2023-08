OVAKO JE U ZLOGLASNOM ZATVORU GDE LEŽE NAVIJAČI DINAMA! Olivera Ćirković otkrila: To je logor, 23 sata u ćeliji bez prozora

Nedavno su roditelji hrvatskih huligana, čiji su članovi uhapšeni u Atini zbog svoje umeštanosti u nasilje koje je rezultiralo smrću 29-godišnjeg navijača AEK-a, organizirali protest ispred Ministarstva vanjskih poslova u Zagrebu.

Prema izveštajima grčkih medija, huligani koji su u pritvoru biće smešteni u 16 različitih zatvora.

Osmoro hrvatskih državljana biće prebačeno u zatvor u Avloni, dok će šestorica završiti u Koridalosu. Preostalih 27 uhapšenih, kojima je određen istražni pritvor, biće raspoređeni po 14 različitih zatvorskih jedinica.

Gošća "Pulsa Srvije" koja je pričala o uslovima ovih zatovra je Olivera Ćirković, nekadašnja košarkašica koja je osam godina bitisala po grčkim zatvorima.

- Avlona i Volos su dva maloletnička zatvora, Avlona je nešto blaži, ali Volos je hard varijanta. Maloletnik u Grčkoj znači do 21 godine, a ne 18 kao kod nas. Smatrala sam da je maloletnički zatvor lakši od muškog, naprotiv, u svojoj knjizi ga opisujem kao logor. Oni su 23 sata zatvoreni u grupnim sobama u kojim nema prozora, postoje samo rezovi sa rešetkama - rekla je Ćirković, pa nastavila:

- Onih 6 Hrvata koji su odvedeni u Koridalo biće im bukvalno Holivud, taj zatvor je ništa u odnosu na ono što će doživetu u Volosu. Njihovo pravosuđe je čak i oštrije prema maloletnicima, što uopšte nije normalno, čak ni u muškom zatvoru niste zatvoreni 23 sata kao ovde.

Potom je rekla da će policija morati u početku da "pazi" na Hrvate, ali ne zbog Srba, već zbog animoziteta koji gaje grčki zatvorenici.

- Čula sam da će ih odvajati u grupe, a to su i sa mojom grupom radili i to čine kada su ljuti, a cilj toga nije da vas zaštite od nekoga, nego da vam bude što teže, odnosno da nemate u blizini nikog svog. Naravno, u početku će ih malo paziti, ali to zbog animoziteta grčkih zatvorenika, a ne srpskih. Moram da kažem da su Grci kao zatvorenici, ali i narod, prilično temperamentni, odnosno vole da prave buku i da viču, ali nemaju fazu kada to pređe u agresiju, pa da krenu da se obračunjavaju.

