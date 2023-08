KAKVE KAZNE PRETE OCU I SINU ZBOG KIDNAPOVANJA U ZEMUNU? Advokat: Načinili su DVA krivična dela, ne verujem da će biti maksimalna

Proteklog dana se desio incident u Beogradu u vezi sa otmicom državljanina Nemačke. Policija je uspešno uhapsila sve tri osobe koje se sumnjiče da su izvršile otmicu 32-godišnjeg nemačkog državljanina.

Grupa koja obuhvata oca, sina i njihovog saučesnika, izvela je otmicu u naselju Ugrinovci u Zemunu.

Prema informacijama, osumnjičeni su zahtevali otkupninu od 35.000 evra od devojke Nemca. Akcija hapšenja se odvila kod naplatne rampe Šid, gde je policija identifikovala i zaustavila vozilo u kojem su se nalazili otmičari.

U prtljažniku vozila su pronašli mladića čije su ruke bile vezane lisicama.

Povodom obrazloženja pravnog aspekta ovog slučaja, gost jutarnjeg programa Kurir televizije je advokat Milan Popović.

- S obzirom na to da je bilo tri lica koja su oteli i za otpuštanje lica tražili novac, rekao bih da je to školski primer krivičnog dela otmice, iz člana 134, nema preterano razmišljanja oko pravne kvalifikacije. Naravno, sve će zavisiti od dokaza koji će se izvoditi u toku postupka. Veliko je pitanje koji će stav biti iz tog krivičnog dela, jer ih ima više. Ako bude osnovni oblik, odnosno stav 1, onda je tu zaprećena kazna od 2 do 10 godina. Ukoliko je licu zaprećeno smrću ili fizičkim povredama, onda je to član 2, tu su kazne od 3 do 12 godina. Ukoliko su mu narušili zdravlje, onda do 15 godina. Ima još stavova, ali mislim da dalje od te kazne neće ići.

Potom je podsetio da je u kolima pronađen i pištolj sa municijom:

- Ne zaboravimo da je pronađen pištolj, tako da automatski imamo još jedno krivično delo. Nošenje oružja iz člana 348, a predviđena kazna je do 12 godina. U sticaju ova dva krivična dela, kazna može ići i do 20 godina, ali kao zaprećena kazna, ne verujem da će baš toliko dobiti u postupku.

