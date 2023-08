"STRAŠNO JE ŠTA SE RADI NA TOJ PLAŽI, SIPAJU DEVOJKAMA DROGU U PIĆE..." Sestra stradale Ive otkriva kako je umrla lepa Novosađanka

Pevačica Martina Balog, sestra Novosađanke Ive Balog (27) koja je nestala u noći između petka i subote dok je bila sa prijateljicom na novosadskoj plaži Ofirac, a čije je telo nađeno juče na obali Dunava kod Starih Banovaca, kaže u potresnoj ispovesti za Kurir da je čitava porodica neutešna.

Podsetimo, Iva Balog je nestala u noći između petka i subote, oko četiri sata iza ponoći, na novosadskoj plaži Oficirac, a nađena je u nedelju oko 13 sati u Dunavu, oko 60 kilometara dalje nizvodno, ka Beogradu.

- Želim da više niko nikada ne oseti ovo što mi osećamo sada kao porodica. Veoma nam je teško, ali kada sve prođe želimo da se borimo protiv ovih stvari. Tražićemo da se plaža Oficirac zatvori i da se ne prave više žurke tu - kaže u jednom dahu Ivina sestra i dodaje:

- Strašno je šta se sve radi na toj plaži! Tu momci sipaju drogu u piće devojkama i to ne sme da se događa. Očajni smo, ali nećemo dozvoliti da se to ponavlja, zbog takvih stvari i dolazi do ovakvih tragedija.

Kako kaže naša sagovornica, njena sestra je te večeri bila sa prijateljicom.

- Bila je sa drugaricom na žurci, neke stvari ne znamo, ali želimo da saznamo i borićemo se za to. Ono što do sada znamo, jeste da je Iva ušla u vodu i da je izdalo srce pri ulasku u Dunav i zato obdukcije neće ni biti - kaže Martina za Kurir.

Prema navodima Martine Balog, kobnog dana videla se sa sestrom i ništa nije slutilo da će doći do tragedije.

- Tog dana je došla kući, bili smo svi zajedno porodično, nekako kao da je znala da je to poslednji put da smo na okupu svi. Kao da je došla da se pozdravimo poslednji put - kaže neutešna sestra Novosađanke i dodaje da žele njihovu mezimicu da sahrane u krugu porodice i prijatelja, bez prisustva medija.

Martina kaže da posle ove tragedije, ona želi da se angažuje oko potrage za nestalim licima.

- Kada se situacija malo smiri, hteli bismo da se društveno angažujemo kako se ovako nešto nikada više ne bi dogodilo. Naime, po ugledu na potrage za nestallom decom, želimo da ubuduće teku potrage i za odrasilma. Nema potrebe da se bilo šta čeka, već da mora odmah da se krene u potragu - kaže naša sagovornica.

Kako smo ranije pisali, Novosađanka je kobne noći bila na žurci na plaži gde je bilo stotinu ljudi, ali ono što je nejasno i što bi porodica želela da sazna jeste to šta je Iva radila pre samog ulaska u Dunav i kako je uopšte i završila u njemu. Naime, kako je porodica već objasnila za medije oni su zamolili sve koji su bili na žurci da im pomognu pa su donekle uspeli da saznaju njeno kretanje, ali ne i sam čin ulaska u Dunav.

- Dobili su informaciju da je sa drugaricom ušla u vodu da se rashladi, a zatim je ona izgubila iz vida. Međutim, četri mladića koja su sedela kod obale opisali su da je Iva izašla iz vode i da se uputila ka muzici. S druge strane neko od posetilaca žurke naveo je da je Iva pričala sa mladićem, navodno strancem iz Amerike ali te informacije nisu potvrđene, a porodica moli da im se taj mladić javi kako bi shvatili šta se zapravo desilo i da li je on možda video šta se s njom dogodilo - podseća izvor.

Na telu nema tragova nasilja Kako Kurir saznaje od izvora bliskog istrazi, na telu Novosađanke nisu uočene vidljive povrede. - Posle prijave da je pronađeno žensko telo juče oko 13 sati na obali Dunava kod Starih Banovaca, uočeno je da nema tragova nasilja na telu, pa će dalja sitraga utvrditi kako je došlo do utapanja - kaže izvor za Kurir.

