ŠOK OTKRIĆE! Ispričao da je Saleta Mutavog ubio "škaljarac" iz Atine, a SVEDOČIĆE I NA SUĐENJU BELIVUKOVOM KLANU

Aleksandar Nuždić, kog je majka pokojnog Gorana Mihajlovića pominjala kao čoveka s kojim je njen sin pre nego što je otet 1. aprila 2019. bio u kontaktu, trebalo bi da svedoči u nastavku suđenja kriminalnoj grupi Veljka Belivuka.

Podsetimo, zloglasni klan optužen je da je Mihajlovića namamio, pa ga otrovao u kući u Ritopeku, a potom njegove ostatke spalio na placu kuće u Surduku. Mihajlović je prva žrtva klana u optužnici, a navodno je motiv za brutalno ubistvo bio to što su sumnjali da sarađuje sa šklaljarskim klanom.

Mihajlovićevo telo zapaljeno u Surduku foto: Ana Paunković, Stefan Stojanović/ Mondo

Nastavak 19. septembra

Da je Mihajlović prodavao drogu i bio blizak "škaljarcima", tokom saslušanja u istrazi je potvrdio i Alekadandar Nuždić, koji bi 19. septembra trebalo prvi put da svedoči javno.

Svedoci-saradnici otkrili "Prosuo mu je galvu u supu" Svedoci-saradnici su na suđenju Belivukovom klanu otkrili da su ubice "škaljaraca" u Atini bile Ljubomir Linović, kog je klan posle ubio, Milinko Brašnjović, o čijoj se sudbini ništa ne zna, kao i dvojica Crnogoraca. - Učestvovao sam u Atini. Veljko mi je rekao da treba da bude likvidiran "Lisac", istaknuti član "škaljaraca", za koga se ispostavilo da je Igor Dedović. Milinko Brašnjević, Lainović, Matori i Leptir su ubili Dedovića i Stamatovića. Belivuk je sve vreme bio na vezi preko kriptovanog telefona sa Lainovićem uoči dvostrukog ubistva. Lainović mi je rekao da je ubio Stamatovića, a Brašnjević Dedovića tako "što mu je prosuo glavu u supu" - ispričao je svedok-saradnik Nikola Spasojević.

Stanković i Belivuk foto: Privatna Arhiva

- Nuždić je tada ispričao da je Mihajlovića poznavao iz detinjstva jer su iz istog kraja i da su bili nerazadvojni do njegovog nestanka. On je priznao i da je Mihajlović prodavao marihuanu, ali se najinteresantniji deo njegovog iskaza odnosi na to da je pokojni sam govorio da je "škaljarac", kao i da je bio obezbeđenje Stevana Stamatovića koji je ubijen u Atini u januaru 2020. - kaže izvor Kurira.

Nuždić je tada otkrio i da je najboljeg Belivukovog prijatelja - Aleksandra Stankovića, zvanog Sale Mutavi, čija likvidacija i dalje nije rešena, ubio upravo Stamatović.

Nastavak suđenja Svedoči i supruga Radoja Živkovića U nastavku suđenja Veljku Belivuku i pripadnicima njegove kriminalne grupe prvi bi iskaz trebalo da da I. S. koji je prema optužnici silovan u prostorijama na stadionu Paritzana koje je ova grupa koristila. Osim njega, pred sudom bi trebalo da svedoči i čovek koji je Belivuku i Marku Miljkoviću na dan hapšenja "spržio" Skaj telefone, kao i supruga Radoja Živkovića koji je uhapšen u Istanbulu zbog sumnje da je učestvovao u likvidaciji vođe "škaljarca" Jovana Vukotića u Istanbulu. Inače, na placu u Surduku čiji je vlasnik njegova supruga prema optužnici, zapaljeni su ostaci Gorana MIhajlovića.

Dedović i Stamatović ubijeni u Atini foto: Privatna Arhiva

- Jednom prilikom sam išao sa Goranom na Kopaonik, da mu pravim društvo. Radili smo pratnju od Bubanj potoka, od naplatne rampe prva pumpa. Tu smo se našli sa dvojicom starijih momaka, koji su bili vozilom "citroen C3" crne boje, a mi smo išli "golfom 7" crvene boje. U jednom momentu sam pitao Gorana ko je ovo, on mi je odgovio "brate ovo su ti među najozbiljnijm momcima, ovaj jedan ti je ubio Saleta Mutavog". Ja kažem ko, kaže "onaj sa trakicom". Taj momak imao je dužu kosu i nosio je trakicu. Posle svega toga, posle par godina, sam ja prepoznao tog momka kog sam video. Onda kada je izašlo da je u Grčkoj ubijen Stamatović, e to je u stvari bio taj čovek - ispričao je u tužilaštvu ovaj svedok.

Izvršioci nepoznati

Podsetimo, najbolji prijatelj Veljka Belivuka, Aleksandar Stanković, ubijen je u Bačvanskoj ulici u Beogradu 12. oktobra 2016. Njegove ubice do danas nisu otkrivene. S druge, Stevan Stamatović kog je ovaj svedok označio kao ubicu Stankovića, likvidiran je u restoranu u Atini 19. januara 2020. dok je sa jednim od vođa "škaljaraca", Igorom Dedovićem, i njihovim suprugama i decom večerao. O ovom ubistvu "škaljaraca" u Atini već su govorili i svedoci-saradnici u postupku protiv Belivuka, Nikola Spasojević i Srđan Lalić.

