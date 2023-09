"MLADIĆU KOJI TVRDI DA JE SILOVAN, TREBA JOŠ DOKAZA"! Advokat nema dilemu: Ako se dođe do svedoka, iskaz će dobiti težinu (VIDEO)

Svedočenje I.S. protiv klana Veljka Belivuka, odnosno da je u prostorijama Partizana trpeo psihičko, fizičko, čeka na dokaz svoje verodostojnosti.

To neće biti ni malo lak zadatak, jer on svedoči za nešto što se dogodilo pre tri godine, ali za to će mu trebati verifikacija, odnosno dokazi zdravstvenog lica, svedoka, slika...

foto: Nenead Kostić, Zorana Jevtić, Dado Đilas

I.S. navodi da se to dogodilo u oktobru 2020. godine, a samo četiri meseca kasnije izvršen je pretres tih prostorija. Mladić nije posetio stručno lice, lekara u oktobru, pa se dolazi do pretpostavke da takve vrste dokaza nema.

Kako će se ovo gledati sa pravne strane, otkrio je Milan Popović advokat gostujući u "Usijanju" na Kurir televiziji.

- To je tzv. slobodno sudijsko uverenje. Dakle, sud će da ceni njegov iskaz, odnosno da li je uverljiv, da li je životno logičan, da li je moglo tako da se desi, postoje li još neki dokazi, lekarska dokumentacija... Međutim, po informacijama u medijima tu su bila prisutna još neka lica, neki svedoci, ako se dođe do njih, onda će ceo njegov iskaz dobiti na težini. Dakle, dokazi ne moraju da budu samo materijlani, već u praksi mogu biti i ovakvi, lični. Takođe je pitanje koliko će se njegov iskaz podudarati sa ostalim dokazima. To se ceni u svakom postupku - rekao je Popović, pa nastavio:

00:51 MLADIĆU KOJI TVRDI DA JE SILOVAN, TREBAĆE JOŠ DOKAZA! Advokat nema dilemu: Ako se dođe do svedoka iskaz će dobiti težinu

- Naravno, dokazi mogu ukazivati, ne mora baš do najsitnijih detalja da se potvrđuje, normlno je da ljudi zaboravljaju, ali treba imati suštini i da makar još neki dokaz ukaže na to kako bi celokupan iskaz imao težinu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs

Bonus video:

02:09 Uhapšeno šest pripadnika OKG-a čije su vođe, kako se sumnja, Veljko Belivuk i Marko Miljković