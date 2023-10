JEDAN SE SKRIVAO SE U TAKSIJU Otkriveno kako su pobegli "rudari" iz afere koja je potresla Crnu Goru

To su u istrazi “Tunel” utvrdili policajci i tužioci, koji su došli do dokaza da su Veljko Marković (32) i njegov stric Milan Marković (53) istog dana ušli u autobus koji saobraća do Sarajeva, ali su karte kupili do Foče, što im je bila krajnja odrednica.

Njih dvojicu su na Autobuskoj stanici u Podgorici snimile nadzorne kamere, a izlazak iz države evidentirali su granični policajci na Šćepan Polju. Njihove kolege na Dobrakovu evidentirale su kada je iz države izašao Erić, a taj državljanin Srbije snimljen je i na naplatnim punktovima na auto–putu.

- U odnosu na okrivljenog Vladimira Erića (32) postoji podatak da je ušao u Crnu Goru, pri čemu u Crnoj Gori nema prijavljeno boravište, a dosadašnja raspisana potraga za njim nije dala rezultate, pa je jasno da se krije i da je nedostupan državnim organima - kazao je “Vijestima” nezvanično izvor iz istrage.

Ta četvorka iz Loznice osumnjičena je da je po nalogu organizatora kriminalne grupe, koji još nije identifikovan, sa još nekoliko NN lica, obila sudski depo i iz njega ukrala više pištolja i puškaka oduzetih tokom istrage više krivičnih dela.

Podgoričanina Predraga Mirotića (31), jedinog do sada uhapšenog, sumnjiče da im je pomagao da kriju alat i vozilo koje su koristili, ali i da ih je vozio svojim automobilom.

Njegovu sugrađanku Katarinu Baćović traže zbog sumnje da im je iznajmila poslovni prostor iz kog su prokopali tunel do sudskog depoa. Za tom Podgoričankom policija je i juče tragala.

Prema informacijama “Vijesti” utvrdili su s kim je kontaktirala i kuda se kretala do dana kada je otkriven njen identitet, ali ne i gde joj se izgubio trag.

Uloga Baćovićeve bila je da iznajmi poslovni prostor u podgoričkoj Njegoševoj ulici, za šta je priložila lažnu ličnu kartu na ime Andrijana Marić.

Iz podrumskih prostorija koje je iznajmila osumnjičeni srpski državljani od 14. jula do 8. septembra kopali su podzemni prolaz do sudskog depoa, a onda su do 11. septembra iz te prostorije krali oružje.

Prema sumnjama tužilaštva i policije Baćovićeva je spona između zaposlenog u Višem sudu i rudara, ali i veza između izvršilaca posla i njihovih pomagača iz Crne Gore.

U istrazi obijanja depoa saslušana je njena majka M. B. koja je i upraviteljica sudske pisarnice. Policija i tužilaštvo utvrđuju da li je Baćović zloupotrijebila i majku za račun mafije. U međuvremenu, istražitelji su došli do podatka da je ta Podgoričanka povezana i sa pripadnicima kriminalnog klana iz Tuzi.

Provala u sudski depo primećena je 11. septembra, kada su nadležni najpre utvrdili da je neko “samo” ispreturao dokaze. Međutim, dok je još trajao uviđaj u obijenom depou i letimični popis dokaza u najvažnijim predmetima, otkriveno je da su lopovi u depo ušli podzemnim prolazom iz Njegoševe ulice.

Prvi krupni trag u tom slučaju, kombi koji su koristili osumnjičeni, policajci su pronašli 13. septembra.

Dan kasnije pronašli su i stan u podgoričkom naselju Zabjelo, gde im je navodno bila baza.

U dosadašnjoj istrazi, kojom rukovodi podgoričko Osnovno državno tužilaštvo, izuzeto je na stotine sati snimaka s nadzornih kamera, pronađen je alat koji su kopači koristili, uhapšen je i sproveden u pritvor Podgoričanin koji im je pomagao u tom nezakonitom poslu.

Utvrđeno je i ko su izvođači radova na kopanju 30 metara dugog tunela do sudskog depoa, a nadležni tvrde da su korak bliže motivu i nalogodavcima tog nezakonitog posla.

Operativni podaci policije govore da su vođe kavačkog kriminalnog klana organizovale kopanje podzemnog tunela, a inspektori i dalje utvrđuju šta im je bio glavni cilj.

- Postoji određena povezanost ove kriminalne organizacije sa jednom osobom iz Višeg suda i pripadnicima jedne kriminalne organizacije, koji borave u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, a povezana su s jednom od najorganizovanijih i verovatno platežno najmoćnijih kriminalnih organizacija u našoj državi... Imamo i trag koji nas vodi prema nalogodavcima - rekao je pre dva dana ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

Na istoj konferenciji za medije rukovodilac ODT-a Podgorica, tužilac Duško Milanović, kazao je, međutim, da tužilaštvo još nema dovoljno uverenja ili dokaza da su kriminalne grupe kopale tunel.

