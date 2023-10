"POVREDIO MI KIČMU, A ONDA ME DAVIO PRED ĆERKOM!" Surova ispovest Nataše koja je preživela porodično nasilje: Sve je KRENULO OVAKO

Ona je bila dovoljno hrabra da sama krene u borbu protiv nasilja, borbu za svoje dete i svoju imovinu!

Nataša Krstić bila je žrtva porodičnog nasilja i svoju životnu priču je iznela u emisiji "Crna Hronika" na Kurir televiziji.

- Ja sam u jednom trenutku shvatila da nasilje neće prestati. Nisam dugo trpela nasilje. Jedna sam od onih koja je ekonomski nezavisna i to je bio glavni razlog zbog čega smo se svađali. Poprilično sam ambiociozna i on se nekako ušuškavao pored mene. To je meni smetalo. Pokušala sam od jedne ne ambiciozne i inertne, da napravim ambicioznu. To nije uspevalo i onda smo počeli da se svađamo. On je tražio pola mojih prihoda jer smo mi to sve stekli zajedno i mi smo u braku. Njegovo je da maše bračnim papirom, a ja ću da radim - rekla je Nataša i dodala:

foto: Kurir Televizija

- Kada sam odbila da mu dajem novac onda je došlo do fizičkog nasilja. U jednom trenutku je on mene tako gurnuo, da sam ja iz stojećeg stava pala na sedalni deo i povredila sam kičmu. Imala sam sreću da su staklena vrata koja dele hodnik i dnevni boravak bila otvorena. Inače bih probila glavom ta staklena vrata. Nisam mogla u tom trenutku da odem i prijavim to policiji jer sam morala ćerkicu da vodim na rođendan. Međutim, posle 7 dana to je mene stvarno počelo da boli i otišla sam u privatnu ordinaciju.

foto: Kurir Televizija

U ordinaciji su joj prepisali fizikalnu terapiju.

- Nisam odlučila ni tada da ga prijavim, već sam prešla preko toga. Tog meseca sam podelila svoje prihode i dala njemu polovinu. Otišla sam na fizikalne terapije i sve sam platila. Rekla sam mu pošto je on kriv za ovu povredu i što moram da idem na fizikalne terapije, da mi od tog dela novca da za to. Mada je on samo rekao ne dolazi u obzir - navela je Nataša.

To je bio trenutak kada je odlučila da će ga prijaviti policiji.

- Dala sam izjavu u policiji. Oni su razumeli, ali su mi rekli da sam trebala da prijavim odma. Nakon toga desila se još jedna scena gde je on mene uhvatio za vrat. Nažalost, moje dete je bilo prisutno. Evo baš pre neki dan, a prošlo je od tada 2 godine, mi je rekla "ono kada ti je tata polomio kičmu, ali i ono davljenje nisam zaboravila". Ne možete vi detetu da izbrišete sećanja, ona što je videla, videla je - rekla je Nataša i dodala:

- Osećala sam jezu dok smo spavali u istom stanu. Nisam znala našta je sve spreman i šta sve može da uradi. Ružno je što ću reći, ali on bi profitirao ako mene ne bude bilo. Tada sam rekla da moram da se odvojim od njega.

08:36 POVREDIO MI JE KIČMU, A ONDA ME JE DAVIO PRED ĆERKOM! Surova ispovest Nataše koja je preživela porodično nasilje

Nataša tada nije uspela da postigne dogovor oko podele stana i otišla je u podstanare sa detetom.

- Doneti odluku da izađeš iz svog stana bez ičega je jako teško bilo. On je rekao "izađi i ostavi sve". Jako je teško bilo iznajmiti stan u Beogradu. Jednom prilikom sam već sve dogovorila i rekla sam taman da mi stane radni sto za dete, a ona je rekla kakvo dete, to niste prijavili. Verovali ili ne otkazala mi je stan - istakla je.

foto: Kurir Televizija

U policiji su joj rekli da se mora fizički razdvojiti, u socijalnoj službi takođe, što ona čini. Izlazi na ulicu sa detetom, nalazi stan i potom podiže tužbu protiv bivšeg supruga.

- Nakon 15 dana od prijavljivanja nasilja u policiji donela sam odluku da ćemo se razvesti. Probali smo da se dogovorimo, ali uslovi za sporazum su bili takvi da mi je advokat rekao da je ovo ucena. Sve se svodilo na to da ja njega izdržavam do kraja života. Čak šta više kada sam izlazila iz stana, on je meni rekao da mu uplatim svaki mesec po 100.000 dinara. Na kraju smo predali tužbu - rekla je.

Kurir.rs

