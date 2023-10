POTRESNI DETALJI NESREĆE U MELENCIMA Majka pokušala da izbegne psa na putu? Ćerka (3) stradala, teško povređena devojka (19)

- S.Ž. (23) je upravljala automobilom marke "reno" i išla je kući u Melence iz Zrenjanina. Sa njom u automobilu na suvozačkom mestu bila je I.P. (19) a na zadnjem sedištu vozila njena trogodišnja ćerka u dečijem sedištu. Prema prvim informacijama iz istrage, S.Ž. je vozila čak i manjom brzinom od dozvoljene zato što je ta deonica puta u lošem stanju i puna je rupa. Navodno je odjednom ispred auta iskočio veliki pas kojeg je S.Ž. probala da izbegne, te je zbog toga izgubila kontrolu nad vozilom i sletela sa puta - priča za "Blic" izvor upoznat sa tokom istrage.

Dodaje da su svi putnici u prevrnutom vozilu bili propisano vezani sigurnosnim pojasevima koje su morali da skidaju spasioci iz vatrogasne brigade koja je pritekla u pomoć u nadi da će spasiti povređene.

Nažalost, trogodišnjakinji nije bilo spasa, a kako saznajemo, S.Ž. je zadobila lakše telesne dok je I.P. zadobila teške telesne povrede i zadržana je u zrenjaninskoj Opštoj bolnici "Đorđe Jovanović".

- S.Ž. je nakon dijagnostike i ukazane prve pomoći puštena na kućno lečenje dok je I.P. zadobila teške telesne povrede i trenutno je stabilno, ali na daljem posmatranju i pod stalnim nadzorom lekara - rečeno je u zrenjaninskoj Opštoj bolnici.

Meštani Melenaca kažu da ne pamte da se u njihovom selu ikada desila tako velika tragedija.

foto: S.U.

- Izuzetno nam je teško i sve nas je jako pogodila ova strašna vest. Bila je to jedna divna devojčica, stalno nasmejana i svi su je u ulici voleli. Izuzetno lepa i jako vaspitana devojčica. Evo od jutros celo selo ne može da sakrije suze. Na sreću da je S.Ž. prošla sa lakim povredama, a nadamo se da će se i I.P. izvući - priča nam skrušeni komšija S.Ž.

Kaže da je malecka išla u vrtić i da ju je mama S.Ž. držala kao malo vode na dlanu i da je sve činila za nju.

- S.Ž. je mirna, tiha i brižna osoba, uvek spremna da pomogne. Nažalost, od pre par meseci ne živi više sa suprugom već je bila sama u kući sa ćerkicom koja je išla u vrtić a S.Ž. je išla u nadnicu svakodnevno kako bi obezbedila sredstva za život i da slučajno njenoj mezimici ništa ne zafali - priča naš sagovornik.

Dodaje da je verovatno S.Ž. sa I.P. koja joj je rođaka kobne večeri bila u poseti svom ocu u Zrenjaninu i kaže da je i on čuo da im je pas izleteo pred auto te da je tako došlo do nesreće.

- Eto koliko je dobra S.Ž. Probala je da ne povredi psa, a povredila je svoje najmilije. To je trenutak. Nije ona jadna kriva. To će vam svi reći. Jednostavno, desilo se. Ona mrava ne bi zgazila a kamoli nekome čoveku naudila. Pa vidite da je htela psa da zaštiti. Užas. Te fizičke rane će zarasti a ne znam kako će se ona sa ovolikom tragedijom kroz život nositi. Nadam se da će uspeti jer je mlada. Niko od nas još ne može da dođe k sebi a ne mogu ni da zamislim kako je S.Ž. Ja sam svoje najbolje godine proživeo a nekome se eto ne da ni mladost da doživi. Jadni naš anđeo. Velika je to tragedija kakvu Melenci ne pamte - kaže komšija.

Kako saznajemo, istraga povodom ove tragedije je i dalje u toku a vode je nadležni iz Policijske uprave u Zrenjaninu.

Kurir.rs/Blic