POTRESNA ISPOVEST majke Slobodana kojeg je BRUTALNO PRETUKLO OBEZBEĐENJE: "To veče su ga pozvali drugari, i eto, sad ga nema..."

Na ponovljenom suđenju po prethodno oborenoj presudi kojom ga je isto veće Višeg suda u Beogradu osudilo na pet i po godina zatvora, veštak je ocenio, za razliku od ranije, da smrt Vukića nije usledila kao posledica povreda koje mu je Tadić naneo, te je delo prekvalifikovano u nanošenje teških povreda.

Tadić je 2015. godine radio kao šef obezbeđenja noćnog kuba „Tilt“ kada je pretukao Slobodana Vukića koji je bio u provodu u ovom klubu. Vukić je u jednom trenutku oborio čaše sa šanka zbog čega ga je obezbeđenje izbacilo napolje, a dok su ga držali i vukli, udarali su ga po glavi. Kada je izbačen Slobodan se vratio na ulaz i počeo da viče: „Ko me je udarao?“ Tada je, prema navodima iz optužnice, Tadić izašao ispred kluba i šutnuo ga nogom u stomak.

Povređeni muškarac je pao na zemlju u bolovima i ubrzo je prevezen u Urgentni centar gde je utvrđeno da mu je pukla slezina i oštećena jetra. Pao je u komu iz koje se više nije budio, a preminuo je na Božić, 7. januara 2016. godine. Suđenje u ovom slučaju trajalo je sve do danas.

Tužilac je, iznoseći završne reči, ukazao da je dokazana krivica Tadića. On je istakao da je stav tužilaštva da nema ništa sporno u otpužnici i izvođenju dokaza te i da su se komsije veštaka usaglasile da je izumiranje moždanog tkiva preminulog uzročno posledično.

Milovan Tadić foto: Dado Đilas

Takođe, rečeno je da je preminuli Vukić bio u alkoholisanom stanju, ali i da je došlo do prekomerne sile. Tužilac je tražio da sud Tadića osudi na višegodišnju kaznu, ali nije rekao na koliko godina.

Tadić je 2021. bio osuđen na pet i po godina zatvora, ali je Apelacija ukinula tu presudu i naložila da se suđenje ponovi. Ročišta u ovom slučaju su često odlagana, a na suđenja su redovno dolazili roditelji ubijenog Slobodana, Milosav i Mirjana Vukić. Milosav, nažalost, nije dočekao presudu za ubistvo sina, jer je preminuo ove godine.

Mirjana Vukić navodi da ne zna kako da prokomentariše presudu, pogotovo što se od jula 2021, od kako je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu, slučaj vuče i odlaže.

„Nema te kazne koja će bilo kakvu pravdu zadovoljiti jer pravde za smrt mog deteta nema, on je na nepravedan način ubijen. Na početku nisam mogla da pojmim zašto se to mom detetu dogodilo, međutim danas, kada vratim sećanja i kada vidim iz kog miljea je mladić koji je danas osuđen, ništa mi više nije čudno, to su ljudi bez duše“, navodi Mirjana.

„Nije dočekao kraj procesa, njegovo srce nije moglo da trpi više tu tugu. Ćerka i ja odemo na groblje, isplačemo se, ne možemo da držimo u sebi, a on nikada nije zaplakao ispred nas, ali nije ni išao sa nama na groblje. Išao je sam krišom i sedeo na grobu našeg sina. Možete onda da zamislite koja je bol i tuga u njemu bila. Toliko ih je čuvao, branio i borio se i eto, kada smo se konačno skućili i smirili, dete nam nastrada“, kroz suze kaže neutešna majka.

Mirjana navodi da je boli što je veštak tokom suđenja često isticao da se sve dogodilo jer je navodno Slobodan bio pijan.

„Pa nije došao u biblioteku i bioskop, već u klub gde se toči piće. Inače tamo nikada ranije nije išao, nije bio iz tog sveta. To veče su ga pozvali drugari, krenuo je i eto… njega više nema. Ne znam da li je to neka sudbina, šta li je… Taj mladić je prvobitno bio osuđen na 5 godina i par meseci. Sudski veštak je pokušavao da dokaže da sam ja maltene kriva što sam ga rodila, a ne neko privatno obezbeđenje koje ga je pretuklo. Ja sam i tamo rekla, zašto nisu zvali policiju, ako je pravio probleme?“, pita se naša sagovornica.

Posle višegodišnjeg suđenja, ostaće upamćeno svedočenje Miroslava Baste, druga ubijenog Vukića. On je ispričao da su njih dvojica sedeli kod šanka i pili, kada je Vukić slučajno oborio čaše zbog čega je šanker pozvao obezbeđenje. Prišlo mu je obezbeđenja među kojima je Basta prepoznao Velibora Srećkovića kog je znao iz viđenja. Pošto je znao da obezbeđenje ume da bude nasilno, Basta je zamolio Srećkovića da Vukića izvedu, ali da ga ne tuku. Ipak, Vukić je ubrzo bio sav krvav.

„Legao je na zemlju i savio se, posle toga više nije ustajao“, ispričao je svedok.

Podsetimo, Milovan Tadić je uhapšen početkom februara 2021. godine u velikoj policijskoj akciji kao jedan od pripadnika Belivukove kriminalne grupe koja je osumnjičena za brojna krivična dela od ubistava, otmica i mučenja, silovanja do reketiranja i dilovanja droge.

