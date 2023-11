"SESTRA MU JE SLUČAJNO SPASILA ŽIVOT" Detalji tragedije u Vladimircima: Ivan je zapomagao, DRAMA JE TRAJALA PET SATI

U nesreći u mestu Krnule kod Vladimiraca je poginuo Georg H. (37), kada se na njega i Ivana P. (28) obrušila velika količina zemlje. Georg je ostao zatrpan i ugušio se u rupi dubokoj oko šest metara, a Ivana je zemlja zatrpala do glave kada je skočio u rupu da bi pomogao prijatelju.

- Ko zna do kada bi bio zatrpan da njegova rođena sestra nije svratila do kuće jer je trebalo zajedno da idu kod prijatelja na proslavu rođendana. Sa suprugom je otišla do njive na kojoj su Georg i Ivan radili i kada su shvatili šta se dogodilo pozvali su ljude u pomoć - pričaju komšije.

Veoma brzo na mestu nesreće bilo je dosta ljudi koji su počeli da otkopavaju Ivana lopatama i drugim alatom, a jedan komšija je dovezao i bager i par kašika zemlje sklonio u stranu. Svi su bili zabrinuti jer je Ivan zapomagao, a strahovali su da će zemlja nastaviti da se obrušava.

- Ivan je bio svestan, komunikativan, žalio se da ima bolove, a kada su stigli vatrogasaci-spasioci koji su oprezno i bezbedno nastavili da ga otkopavaju svima je laknulo i verovali su da će ga brzo osloboditi. Drama je, međutim, trajala čitavih pet sati i na sreću dobro se završila- ispričao je očevidac sa mesta nesreće.

Meštani navode da je oko stotinu ljudi iz sela zabrinuto pratilo spasavanje i prepričavaju kako je Ivan, kada su mu ruke oslobođene, iako iscrpljen kopao zemlju oko sebe malim ašovom i lopatom koje je ponela bliska rođaka, a kojim se igraju njeni unuci.

Georg je, inače državljanin Nemačke, ali je imao i srpsko državljanstvo. Njegova pokojna majka je bila udata za Nemca i on je posle očeve smrti često dolazio u rodno selo svoje majke. Kupio je nekoliko hektara zemlje sa namerom da u selu sagradi ribnjak, pa je angažovao Ivana, čija firma se bavi iskopavanjem bunara.

Navodno je dva dana pre tragedije trebalo da otputuje u Nemačku zbog poslovnih obaveza, ali je odložio odlazak da bi započeo kopanje.

