PRVE SLIKE SA MESTA NESREĆE KOD VLADIMIRACA: Radnik se ugušio, lice mu potamnelo, drugog još spasavaju, komunikativan je (FOTO)

Naglašeno je vaše polje poslovnih saradnika i organizacije. To vam može doneti početak nove saradnje. Posvetite više vremena partneru, ...

Atmosfera na poslu danas će vam doneti nervozu, jer može doći do iznenadnog zastoja u prilivu novca. Pripremite rezervni plan. Poznanstvo s veoma privlačnom ...

Pruža vam se prilika da počnete da radite nešto sasvim novo. To će, međutim, zahtevati ovladavanje novim veštinama. Vaš odnos s novim ...

Do vas mogu dopreti neke spletke, a to može dovesti do prilično neprijatne rasprave na poslu. Zadržite diplomatski stav. Okruženi ste brojnim obožavaocima ...