OGLASILO SE TUŽILAŠTVO O SLETANJU BMW U SMEDEREVU: Devojka izgubila kontrolu zbog prebrze vožnje, oštetila banderu, ogradu i kuću

Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu oglasilo se povodom saobraćajne nezgode koja se dogodila u subotu uvele kada je devojka Z. M. (22) iz Kovina, vozeći BMW prešla u suprotnu traku, pa sletela sa puta i zaustavila se na stepenicama u Smederevu.

- Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu obaveštava javnost da se dana 11.11.2023. godine oko ponoći u Ulici Šalinačkoj dogodila saobraćajna nezgoda, u kojoj je jedna ženska osoba, koja je upravljala putničkim motornim vozilom marke "BMW" tip 530D, zadobila lake telesne povrede u vidu posekotina, dok je druga ženska osoba, koja je bila na mestu suvozača, zadobila tešku telesnu povredu u vidu preloma leve noge. Odmah nakon događaja, po nalogu dežurnog javnog tužioca sproveden uviđaj - navodi se u saopštenu OJT u Smederevu, gde dodaju:

- Po dostavljanju izveštaja policije o okolnostima pod kojima se događaj odigrao biće ispitano postojanje krivičnopravne odgovornosti nekog od učesnika saobraćajne nezgode, a prema do sada prikupljenim dokazima do nezgode je najverovatnije došlo usled neprilagođene brzine stanju puta i uslovima saobraćaja, zbog čega je došlo do gubitka kontrole nad vozilom i sletanja sa kolovoza, kojom prilikom je došlo i do oštećena ulične bandere, ograde i porodične kuće.

