"ONA JE MIKIN SAUČESNIK JER STOJI UZ NJEGA DOK LAŽE, A ZNA DA JE SVE ISTINA": Milena Radulović na suđenju govorila i o ovoj ženi

Glumica Milena Radulović rekla je na suđenju Miroslavu Miki Aleksiću, koji je optužen za silovanje i seksualno zlostavljanje sedam polaznica svoje glumačke škole "Stvar srca", da je Mikina supruga Biljana Mašić njegov saučesnik.

Podsetimo, Biljana Mašić, inače profesorka na FDU, bila je i predavač u Aleksićevoj glumačkoj školi.

Milena Radulović, koja je prva prijavila Miku za silovanje, odgovarajući na njegova pitanja u Palati pravde, objasnila je da je u njegovu suprugu Biljanu imala neizmerno poverenje, da joj se divila i poštovala je kao profesorku i ženu, a onda je izgovorila da je posle svega, nakon što je 16 devojaka kojima je ona predavala i koje je vaspitavala, podnelo krivične prijave protiv njenog muža, Biljana njegov saučesnik.

Stoji uz njega

Na ovu izjavu odmah je reagovao advokat okrivljenog, tražeći od glumice da obrazloži svoju tvrdnju "da je Aleksićeva supruga saučenik u zločinu za koji je optužen".

- Saučesnik je jer stoji uz njega dok on negira sve što se desilo, u lažima, iako smatram da jedna žena koja je inteligentna i sposobna kao ona ima svest o tome šta se zaista desilo. Šesnaest devojaka koje je ona odgajila je podnelo krivičnu prijavu protiv njenog supruga, smatram da zna istinu - objasnila je Milena u sudu.

Žena je neretko zloupotrebljena Prema rečima stručnjaka, psihologa Marije Milenković, nije redak slučaj da žena ženu ne podržava, pogotovo pod kontrolom muške osobe. Marija Milenković foto: Kurir TV - Žene su boreći se za svoja prava ravnopravnosti došle do toga da gube mogućnost da budu slabe i ta prava su ih dovele u lošiji položaj. Žena je i dalje rob savremenog društva i, i dalje misli da ne treba da se opire i da treba da bude poslušna, a ovaj slučaj govori u prilog tome da se sve svodi na to da bude zloupotrebljena, neretko samo za niske strasti - kaže Milenković za Kurir i dodaje: - Problem je što nas je želja za ravnopravnošću dovela do toga da ne postajemo ravnospravne, nego ostajemo same. Žena nije zaštićena koliko treba da bude i to je najveći problem.

Glumica je i sutradan, gostujući na K1 televizijui, govorila i toj svojoj izjavi.

- Ja sam njen student, bila je jako važna četiri godine u mom životu. Volela me je i ja sam nju volela, to se ne dovodi u pitanje. Ona je jako pametna žena, svesna svega, na kraju i ona mu je bila učenica. Ona je isto prošla kroz ovo što smo mi prošle, priznala to sebi ili ne. Tako da, ona jako dobro zna da je sve ovo istina. U tom smislu sam rekla da je saučesnik. Ona je saučesnik u laži koju on i dalje pokušava da plasira. Želi da održi realnost koju je nama plasirao u toj školi, a to je realnost apsolutne moći, manipulacije i agresije. To upravo dokazuje način na koji je on meni postavljao pitanja, a što je cela sudnica videla - rekla je glumica.

Od svih devojaka koje su do sada svedočile, Milena je jedina kojoj je Aleksić lično postavljao pitanja, a kako kaže, tada je ponovo čula ton kojim joj se obraćao dok je pohađala njegovu školu, kad je proživljavala svoje najgore traume.

- Četiri devojke su svedočile pre mene i on to svoje pravo nije koristio, ali imala sam osećaj da će želeti da ga iskoristi u mom slučaju i to je uradio - rekla je glumica i dodala:

Agresija i vikanje

- Postavljao mi je pitanja tako agresivno i sve vreme je vikao. Upravo tim tonom o kom govorim sve vreme i govorila sam na sudu. Tonom kojim je kada smo bili mali ulivao strahopoštovanje, strah, vrhunski autoritet, ton kog smo se mi kao mali plašili i baš smo se nadali da će to što pre da prođe, on je mene tim tonom ispitivao i nisam imala strah. Osetila sam se kao da sam na času, kada sam bila mala, ali me nije uzdrmao i povredio.

Milena je, podsetimo, u četvrtak u Višem sudu u Beogradu završila svoje svedočenje kao oštećena na suđenju optuženom Aleksiću.

Pred ročište su mi zašli pečati po ruci, tresla sam se Milena ističe da joj je svako ročište teško palo i da je prolazila kroz sve ponovo dok se za to pripremala. - Mnogo je bilo mučno. Pre prvog ročišta sedam dana mi nije bilo dobro, veče pred su mi izašli pečati po ruci. Nekako sam to prvo ročište dobro podnela. Kada je došlo drugo ročište, ja sam bila kao mnogo bolje i nije mi sedam dana trajala priprema, znala sam na šta idem, ali dan pred nisam mogla da jedem, nisam mogla ništa, tresla sam se ceo dan. Treći put me je pozvao jedan od mojih advokata i rekao mi, "Ajde, Milena sad si već veteran, šta je to za tebe?". Mislim da nikada ne može da bude lako - rekla je glumica.

Mislila sam da će ga tata ubiti Glumica je u svojoj ispovesti nakon poslednjeg ročišta na kom je svedočila otkrila i reakciju svojih roditelja kada im je saopštila šta joj se dogodilo. - Prvo sam rekla majci, ona je pala. Onda sam bila svesna da kada se to dogodilo, moram da kažem i tati. Pošto sam mislila da će ga ubiti, spremala sam se sa svojom terapeutknjom tada i ona mi je rekla, da što ja budem mirnija, jer mami sam rekla baš kako ne treba, to će i njegova reakcija biti mirnija i staloženija. Sećam se da smo otišli na gliser koji moj tata ima, baš smo bili otplovili, jer sam ja mislila u tom trenutku, ako poludi, ipak bi morao da skoči u vodu, pa bi malo teže stigao nazad - kaže Milena.

