"IŠAMARALI STE ME PRED SVIMA I ŠAPNULI: VIDIŠ DA TI JE BOLJE DA ME SLUŠAŠ" Milenino šokantno svedočenje: "Gledali ste i UŽIVALI!"

Glumica Milena Radulović juče je u Višem sudu u Beogradu nastavila svedočenje i ponovo proživljavala traume.

Ono što je potreslo javnost jeste da joj je Miroslav Mika Aleksić, koji je optužen da je glumicu silovao, kao i još šest njenih koleginica, postavljao pitanja kojima ju je provocirao, smejao joj se u lice, pa i vikao na nju.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Naime, odgovarajući na pitanja okrivljenog, Milena Radulović je objasnila da joj je Aleksić pretio i da je zbog bojazni da joj niko neće verovati i činjenice da joj je njegova supruga bila profesorka na fakultetu bila u kontaktu s njom, pa tako i s njim.

"Govorili ste mi da će, kad počnete da me bijete, svi aplaudirati"

- Pretili ste mi i govorili da će, kad počnete da me bijete, svi aplaudirati, da mi niko neće verovati, da to nije priča za mamu, tatu, ni drugarice. Prvo ste bili pedagog, a onda silovatelj i zlostavljač. Molila sam vas da to ne radite, gledali ste me kako venem i uživali u tome - navela je Milena.

Aleksić je nastavio s pitanjima za koja je nekoliko puta opomenut da su neprecizna, a neka su i odbijena.

"Bila je borba za život" Milena je, prvo odgovarajući na pitanja advokata odbrane, pričala o individualnim časovima na kojima ju je Mika pripremao za prijemni ispit na Fakultetu dramskih umetnosti. - Ja sam se spremala za taj prijemni i svojevoljno sam dolazila na časove na kojima nije bilo nikoga osim mene, spremala sam dva monologa i prilikom uvežbavanja na sceni gurao me svojim telom prema klaviru, ja sam ga odgurivala rukama ali on nije prestajao, onda mi je naredio da sednem na klavir, tad se sve desilo - rekla je Milena u svom svedočenju. Kako je objasnila, monolozi nisu imali veze sa takvom scenom gde bi se od nje zahtevalo da sedne na klavir i ima interakciju. - Sela sam na deo gde su dirke, bila sam između njegovog tela i tela klavira, rukama mi je raširio noge i pošto sam bila u suknji samo mi je svukao donji veš - rekla je Milena. Ona je na pitanje zašto se nije sklanjala, odustala od škole i zašto je prihvatila individualne časove, objasnila da nije odmah shvatala kako se sve odvija.

Za vreme njegovog ispitivanja advokati odbrane, kao i publika koja je došla s Aleksićem podsmevali su se odgovorima glumice.

"Je l' vidiš da ti je bolje da me slušaš"

- Išamarali ste me i gurnuli pred svima pokazujući to kao vežbu, a onda ste mi šapnuli na uvo: „Je l' vidiš da ti je bolje da me slušaš?" Ucenjivali ste me mojom sramotom - rekla je Milena i dalje odgovarajući na njegova pitanja i objasnila:

1 / 8 Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

- Osećala sam se mučeno, ali ja to tada nisam nazivala silovanjem, tek kada sam razgovarala s terapeutom, ona mi je rekla da je sve što sam ja doživela klasično se*sualno zlostavljanje. Milena je, na pitanje o svom odnosu s Mikinom suprugom Biljanom Aleksić, objasnila da se njoj mnogo divila i poveravala joj se, ali da je sada smatra saučesnikom u njegovim lažima. Naredno ročište zakazano je za 23. decembar, kada bi trebalo da svedoči oštećena J. V.

Milena o Radovanu Bivši momak prvi saznao Aleksić: Da li ste na dan vaše maturske večeri došli kod mene u studio sa kesama i pokazivali mi šta ste kupili da obučete, probali to predamnom, a onda me svojim vozilom odvezli kući? Milena: Nisam. Aleksić: Da li ste 2018. godine došli na kraj mog časa i trađili mi rešenje za problem koji ste imali tada sa glumcem Radovanom Vujovićem tadašnjim momkom i rekli da vam je tražio spisak ljudi sa kojima ste bili iz vašeg, glumačkog, okruženja? Milena: To je notorna laž, niti sam se poverila ikome, niti je Radovan to ikada tražio od mene! Ona je ispričala i da je njen bivši momak, Radovan Vujović, prvi saznao većinu stvari vezane za Aleksića i bio joj velika podrška.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Kategorije Muke na časovima Glumica je objasnila da su na časovima glume trpeli mnoge uvrede i ona i njene koleginice. - Nazivao nas je ku**ama, bolničarkama, domaćicama, butikašicama. Mene je svrstavao u prvu vrstu, a 2019. me pozvao sa Biljaninog telefona posle premijere mog filma "Balkanska međa" i rekao mi da sam starleta, da ne vredim ništa i izvređao me - rekla je Milena. Ona je i dok je odgovarala na pitanje sudije da obrazloži Mikinu rečenicu "da svaka žena ima svoju tajnu" rekla da u početku nije shvatala njeno značenje. - Prvo mi je bilo zanimljivo, a onda sam shvatila da je ta rečenica bila priprema za ovo što će nam učiniti - rekla je glumica.

Kurir.rs / Dijana Antonijević