KURIR SAZNAJE ODAKLE SU STIZALE DOJAVE O BOMBAMA! Dopisnik iz Novog Pazara: Kostistili lažne adrese, KO BI REKAO DA SU TO ONI

U nekoliko škola na Novom Beogradu i juče su stigle dojave o bombama, koje su, na sreću, ponovo bile lažne.

foto: printscreen/indexonline

Pored Beograda ni drugi gradovi u Srbiji u prethodnom periodu nisu bili pošteđeni, pa ni Novi Pazar.

foto: Indeksonline.rs

Međutim, policija u Novom Pazaru je otkrila osobe koje su, koristeći lažne i-mejl adrese, slale dojave o postavljenim bombama i nažalost te osobe su maloletnici.

Iz Novog Pazara javio se dopisnik Kurira Emir Ličina, koji je saznao identitet maloletnika koji su slali uznemirujuće mejlove školama kao i to da li su procesuirani:

U sklopu akcije Ministarstva unutrašnjih poslova i Službe za suzbijanje terorizma, identifikovana su dvojica dečaka, učenika osnovne škole, starosti 12 i 13 godina. Sumnja se da su upravo oni u proteklom periodu slali lažne dojave o postavljenim bombama putem i-mejla. Osim škola, njihovi i-mejlovi su bili upućivani i na adresu jednog marketa u Novom Pazaru - rekao je Ličina.

02:34 KURIR SAZNAJE ODAKLE SU STIZALE DOJAVE O BOMBAMA! Dopisnik iz Novog Pazara: Kostistili lažne adrese, REČ JE O MALOLETNICIMA

Policija je saslušala ove mladiće u prisustvu njihovih roditelja. Ovaj slučaj je prijavljen višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, kao i Centru za socijalni rad. Uz to, najavljeno je podnošenje prekršajnih prijava protiv roditelja zbog zanemarivanja nadzora nad decom.

Trenutno nema informacija o daljim koracima u vezi s ovim dečacima, osim što su saslušani. Novopazarska policija ističe da će i ubuduće reagovati na svaku prijavu kao što je to bio slučaj do sada. Ranije su škole evakuisane, a nastava prekinuta. Planiraju nastaviti primenjivati takve mere ukoliko se ovakvi slučajevi budu ponavljali, iako se nadaju da do toga neće doći.

Kurir.rs T.M.

