"BILA JE SVA MODRA, KRVAVA, RAZBIJENE GLAVICE, GUŠILA SE!" Deda Petre (2) koju je očuh nasmrt prebio i posle presude NEUTEŠAN

Miloša Nikolića (26) Viši sud u Zaječaru osudio je juče na doživotnu kaznu zatvora jer je 21. februara nasmrt pretukao Petru V.(2), ćerku njegove tadašnje devojke Jelene Todorovske (24).

Deda ubijene devojčice Ljubinko, tada je kroz suze rekao da se porodica nada da će zločinci biti osuđeni na maksimalne kazne, ali da to neće vratiti njegovu unučicu.

"Nije trebalo ovako da bude... Nije dete trebalo da ode nedužno.. Moj bratanac Nemanja, Petrin tata, nije više isti čovek. Promenio se, plače noću, žao mu je što nije uspeo da uzme i Petru od Jelene, kao što je uspeo da uzme starije dvoje Dunju i Dušana. Svaki dan idemo na groblje, sedimo i plačemo... Šta da radimo", rekao je tada kroz plač i molio da se istina istera do kraja.

"Jelena nikad nije bila uz decu. Stalno je imala druge muškarce, moj Nemanja je to znao i jednom joj je oprostio, zbog dece... Ona je posle opet otišla s drugim, ostavljala decu same, mi smo se brinuli o njima. Uzela nam je Petru, nama je nisu dodelili, jer je, kako su nam rekli još mala i treba da bude sa majkom. Odnela je sa tim Milošem. Mi nismo znali šta se tamo dešava... Nismo išli u kuću kod njih. Išla je Jelenina rođena sestra Tamara.

Ona je i našla Petru kako leži, bila je sva modra, krvava, razbijene glavice, gušila se... Miloš i Jelena su bili unutra, gledali u Petru takvu, Tamara je zgrabila Petru i potrčala sa njom u bolnicu. Tada je Jelena potrčala za njom, uzela joj Petru i odnela u bolnicu. Tamara je kod njih došla sa svojim detetom u posetu, kada je videla Petru, podigla je i pojurila, svoje dete je ostavila tu koliko je bila van sebe od svega. Pokušala je da je spasi, ali kasno... Da nije potrčala, verovatno malenu niko ne bi odneo u bolnicu", plače Ljubinko i pita se kakva je to majka koja je to mogla da dopusti.

Majka branila ubicu

"Ja ne znam šta je to. Ona još štiti tog Miloša i dalje, a dete joj ubio. Tašta Mirjana, Jelenina majka je bila ovde kod nas, napala Nemanju, još da se svađa sa njim kako je on ovakavi onakav, a njena ćerka pustila dete da mu ubiju. Miloš je Dušana, starijeg sina udarao, ali nismo mogli da zamislimo da ovo može da se desi. Jednom je Jelena došla ovde s Petrom koja je bila u modricama, pitao sam je od čega joj je to, kaže, pada, udara se, mala je... Da sam tada samo znao... Još je Jelena išla i pričala da je moj Nemanja bio nasilan i to kada je uhvatio u drugoj prevari, ocrnila ga ni krivog ni dužnog. Svi su to pisali, a to nije tačno! Svi ovde znaju, celo selo kakva je... Svi mogu da kažu.", jada se Ljubinko.

Navodi da je posle ubistva svoje unuke išao kod komšija koji žive pored kuće u kojoj se dogodio zločin i da su mu rekli da su ih viđali da se svađaju, pa posle ljube i mire.

"Niko nije hteo da se meša. Videli su i čuli i svađe i plakanje, čuli su i Petru kako plače, ali niko ništa... Rekli su mi, oni su tako stalno, pa ih posle vidimo idu grle se i ljube... Strašno... Posle mi jedan bivši policajac, komšija njihov kaže da mu je Miloš oteo psa i mučio, ali da je uspeo da ga nađe i spasi", priča stric i za kraj opet ponavlja da želi samo da se istina sazna.

Nakon ubistva, od sagovornika iz istrage ovog slučaja saznali smo da je devojčicu tokom svog monstruoznog iživljavanja Miloš navodno držao za kosu dok je udarao njenom glavom o zid.

"Policija je na zidu u kući videla krv, a u ćošku na podu komad devojčicine iščupane kose. Urađena je DNK analiza i utvrđeno je da to Petrina krv. Veruje se da je Miloš Nikolić, osumnjičen za njeno brutalno ubistvo, osim što ju je udarao šakama po telu i glavi, digao držeći je za kosu i udarao njenom glavom o zid dok joj nije išupao kosu sa kožom i tu je dete palo na pod", rekao nam je sagovornik.

Njena majka Jelena Todorovska (24) je sve posmatrala, a kako saznajemo, na saslušanju je dala izjavu, odnosno, svoje "objašnjenje" o nastanku povreda svoje ćerke od kojih je malena preminula nakon sat vremena borbe lekara da joj spasu život.

"Ona je rekla da je devojčica sama pala i ogulila deo glave o sto, a da je ona za to vreme bila u WC i nije stigla da joj pomogne", rekao nam je sagovornik.

Deveta doživotna u Srbiji

U Srbiji je od 2019. godine, kada je uvedena kazna doživotnog zatvora, izrečeno 9 takvih kazni za najteža krivična dela, a poslednju je dobio Miloš Nikolić iz okoline Zaječara za ubistvo pastorke Petre Vladulović (2).

U obdukcijskom nalazu koji je nakon smrti devojčice dostavljen Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, smrt devojčice je nastupila neposredno usled prestanka disanja i srčanog rada, uzrokovanog obimnim jakostepenim povredama glave i posledičnim razvojem jakostepenog otoka mozga. Kod deteta su utvrđene i druge povrede koje sve zbirno predstavljaju tešku telesnu povredu opasnu po život.

Veštačenje sudskog veštaka iz oblasti neuoropsihijatrije ukazuje da je Nikolić u vreme ubistva, bio u stanju srednjeg pijanstva, odnosno bio je pod dejstvom alkohola sa količinom alkohola u krvi od 1,63 promila. Nikolić je optužen da je 21. februara u iznajmljenom stanu u Zaječaru, više puta po glavi i telu udario dvogodišnju ćerku svoje vanbračne supruge i teško je povredio, a dete je prevezeno u Zdravstveni centar u Zaječaru gde je preminulo.

Jednu kaznu služio je Ninoslav Jovanović poznatiji kao Malčanski Berberin za silovanje devojčice koja je tada imala 12 godina. On je preminuo u zatvoru prošle godine.

Druga doživotna kazna zatvora presuđena je Crnogorcu Dejanu Daboviću zbog ubistva devojke u Novom Sadu. Potom, Radomiru Blagojeviću, jer je ženu ubio na taj način što ju je zapalio živu, a drugu silovao. Sledeći je Virđinea Jovanov zbog pokušaja silovanja i ubistva 86-godišnje bake i on se nalazi na izdržavanju kazne.

U slučaju Miloja J. koji je bio osuđen na doživotnu kaznu zatvora za obljubu 8-godišnjeg dečaka, Apelacioni sud u Novom Sadu je preinačio prevostepenu presudu Višeg suda u tom gradu i pravosnažno ga osudio na 20 godina.

Apelacioni sud u Beogradu nedavno je preinačio prvostepenu presudu i Branislava Muratagića, koji se nalazi na izdržavanju kazne, pravosnažno osudio na kaznu doživotnog zatvora zbog ubistva vlasnike menjačnice Dejana Pantelića. Goran Džonić prvostepeno je osuđen na kaznu doživotnog zatvora zbog ubistva tročlane porodice Đokić, a u Vranju je na istu kaznu zatvora osuđen Dejan Pavlović zbog ubistva supruge.

