PRVA DAMA KAVAČKOG KLANA BILA NA POLICIJSKOJ LISTI: Muž joj sređivao dozvolu za oružje, PIŠTOLJ JOJ ULIVA SIGURNOST

Radoje Zvicer, odbegli vođa kavačkog klana, pokušavao je preko svojih veza u crnogorskoj policiji da sredi dozvolu za nošenje oružja svojoj surpuzi Tamari, ali i da njeno ime obriše sa policijske liste bezbednosno interesantnih lica (BIL), navodi se u dokumentima koje su istražitelji iz Crne Gore dobili od svojih kolega iz Evropola.

U presretnutoj Skaj komunikaciji, čije transkripte je Evropol dostavio crnogorskim kolegama, a koje su objavile Vijesti, nalaze se poruke između vođe kavačkog klana i policajca Petra Lazovića, koji se sada nalazi u pritvoru u Spužu. Poruke, navodno, datiraju iz novembra 2020. nakon što je Radoje Zvicer preživeo atentat u Kijevu u maju te godine.

Tamara Zvicer foto: Instagram

Naime, Zvicer je 5. novembra 2020. saznao da je njegova supruga odbijena za dobijanje dozvole za oružje, jer se nalazi na listi bezbednosno intersenantnih lica. Zvanično rešenje o odbijanju Tamari je izdato pet dana kasnije, 10. novembra. Međutim, pre nego što je rešenje zvanično poslato, vođa "kavčana" je pokušao preko policajca da urgira da se rešenje preinači.

- Imam dvije stvari. Prva je da su mi odbili ženu, jer je BIL. Može li se to skinuti i dati to oružje, pošto su davali i drugima? - piše Zvicer 5. novembra Lazoviću. Zvicer: Jesi vidio ovo za ženu mi, je li BIL. Da miču ta go*na. Ima li ko da završi to za oružje?

Lazović: To je do ovog dolje Banićevića. Sad ću da probam nešto.

Zvicer: Neka skida smrad jedan, treći put ga zoveš.

Lazović potom šalje Zviceru skrinšot poruke koju je, kako Vijesti navode, poslao Ivanu Mašuloviću, vojnom atašeu Crne Gore u Hrvatskoj, a u kojoj ga moli da urgira kod tadašnjeg načelnika Centra bezbednosti Herceg Novi, Gorana Banićevića.

LAzović i Zvicer foto: printscreen beraneonline.me, Privatna arhiva

- Profesore kako ste, imam jednu molbu za Vas, jer imam slobodu. Tamara Zvicer, žena ovog Zvicera što je ranjen u Ukrajinu skoro, je dolje kod Banićevića podnijela zahtjev za nabavku oružja (oće da ima u kući regularan pištolj, uliva joj sigurnost) i sad su je odbili, nema smetnji osim što mu je žena, a ne bi bila jedina koja je to dobila, desetine ima. Pa bi podnijela zahtjev opet, a Vi da pomognete, da kažete Goranu da joj odobri, jer nemam slobodu sa njim. Oni su veliki Crnogorci i za Crnu Goru do groba - navodno piše u poruci.

Vešta s oružjem U žiži javnosti Tamara Zvicer dospela je u žižu javnosti posle neuspelog atentata na njenog supruga Radoja Zvicera u Kijevu pre tri godine. Podsetimo, napadači su presreli Radoja koji se sa suprugom džogirao luksuznimkvartom u glavnom gradu Ukrajine. Pošto su atentatori zapucali, nekoliko hitaca je pogodilo Radoja, a onda je njegova žena Tamara repetirala pištolj i zapucala na napadače. - Ona je tako praktično spasila život svom mužu, jer su napadači pobegli i nisu uspeli da dovrše posao. Inače, zbog pokušaja ubistva u Kijevu uhapšeno je četvoro muškaraca, dvojica državljana Srbije i dvojica državljana Crne Gore. Oni su označeni kao pripadnici škaljarskog klana - podseća izvor. Takođe, izvor podseća i da je Tamara Zvicer bila u centru pažnje u februaru 2021. godine, samo nekoliko dana nakon što su u Beogradu uhapšeni Veljko Belivuk i Marko Miljković, označeni kao bliski saradnici kavačkog klana i Radoja Zvicera. - Tamara je tada privedena na informativni razgovor kao bezbednosno interesantna osoba i puštena je.Tada su na ovoj planini uhapšeni i pripadnici škaljarskog klana, koji su navodno pratili njenog muža - podseća izvor i dodaje da su tada navodno na Jahorini sa Zvicerima trebali da budu i Belivuk i Miljković, ali ih je hapšenje sprečilo.

Pošto je Tamara 10. decembra dobila negativan odgovor iz policije u vezi sa podnetim zahtevom, Lazović raportira Radoju: "Mi smo poslali da ne sporimo ništa, jer nemamo za nju bilo kakva saznanja. Zvali ovog Banićevića, rekao je da je dobijen dopis da se ospori svima koji su predali i problem zašto je tako, zbog Sloba, Slobove žene i nekog što čuva Sloba koji je dobio. Što te tiče BIL, nema je na listi. Bila, makli smo je onda, nema plavu potjernicu, makli smo joj notifikaciju".

Pucala na egzekutore u Kijevu foto: Screenshot

Kako navode Vijesti, Uprava polciije nije im odgovorila na pitanja da li su, i ako jesu, kada, Tamari Zvicer izdali dozvolu za nošenje oružja, uprkos negativnom rešenju.

Zvicer i Lazović razmenjivali su poruke, navodno, i oko odabira pištolja za Tamaru.

- Tvoj pištolj je kod mene, oćeš da ti ga T pošaljem, nov je, samo jedan okvir ispalio da ga probam, obrušeni broj - pita Lazović 25. novembra. Zvicer: Kad dozvolu završiš, onda.

Lazović: Tada ću da je častim regularan pištolj, a ovaj je za tebe.

Zvicer: Ne brate, fala ti kao da si poslao, samo da tu dozvolu dobije.

Lazović: Dobiće, moraće mi to uradit. Koji pištolj si mislio da kupiš T?

Zvicer: Vidjeću kad dođe dozvola, pusti to časti ti.