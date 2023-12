PRVE SLIKE VELIKOG POŽARA U KRAGUJEVCU Sedam vatrogasnih ekipa se borilo sa stihijom! Vlasnik objekta SUMNJA na jednu stvar (FOTO)

Požar, koji je u Kragujevcu izbio u skladištu sena na lokaciji nekadašnjeg Instituta za strna žita, lokalizovan je. Nema povređenih, ali je pričinjena velika materijana šteta.

Vatra je, nešto pre 16 časova, zahvatila objekat u kome je bilo preko sto velikih rolo bala sena.

U gašenju je učestvovalo sedam vatrogasaca sa dva navalna vozila kragujevačke Vatrogasno-spasilačke brigade.

Oni su brzo uspeli da lokalizuju požar i spreče dalje širenje vatrene stihije na okolne objekte.

Kako je na mestu požara za „Kurir“ rekao Boža Trajković, poljoprivrednik iz sela Jovanovac, inače vlasnik sena, koji održava imanje nekadašnjeg Instituta za strna žita, ne zna se kako je vatra izbila.

„Ja sam se u tom trenutku nalazio na drugoj strani, orao sam njivu, kad se me zvali i rekli da gori hangar. Inače, prošle i pretprošle godine je tu spavao neki beskućnik, skidao je katanac da bi unutra prespavao, ali nije bilo drugih problema, pošto je ujutru odlazio. Zamenio sam katanac, ali je moguće da on ili neko drugi ponovo dolazi da prespava...sad, da li je zaspao, da li je od cigarete ili nečeg drugog, ne mogu da znam. Ja već sedam-osam godina koristim taj hangar i nikad nije bilo problema. Ne verujem da je to neko namerno uradio, verovatno je nepažnja ili slučajno...“ kaže za „Kurir“ Trajković, koji poslednjih desetak godina održava ovo imanje i koristi hangar za seno.

On dodaje da u objektu nema struje, tako da se isključuje mogućnost izbijanja vatre zbog neispravnih elektro instalacija.

Inače, nedaleko od mesta na kome je izbio požar, nalazi se državni Data centar, dok je preko puta Šumadija sajam i nova industrijska zona sa nekoliko fabrika.

