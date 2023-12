DUŠKO ŠARIĆ NUDI 800.000 EVRA ZA JEMSTVO! Joksović ne zna da su pripremali njegovo ubistvo: POZNAJEM DARKA ŠARIĆA, ALI I ADVOKATA

Suđenje Darku Šariću i njegovoj grupi nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu. Oni su okrivljeni za planiranje i pokušaj ubistva svedoka-saradnika Nebojše Joksovića koji je danas posvedečio o saznanjima koja je imao o planiranju tog atentata.

Joksović je izjavio da poznaje okrivljenog Darka Šarića, kao i advokata Dejana Lazarevića koji je okrivljen u ovom postupku, ali da osim onoga što je čitao u medijima nakon hapšenja grupe Darka Šarića, nije imao neposredna saznanja o tome da se planira njegovo ubistvo.

darko šarić foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

- Ostajem pri izjavi koju sam dao u tužilaštvu prošle godine. Ono što znam za pripremanje tog ubistva je iz novina kad je uhapšen Darko Šarić, a za Nikolašević Gorana ne znam, nisam učestvovao u tome, digla se samo medijska hajka. Poznajem Darka Šarića, kao i Dejana Lazarevića sa njim sam se gledao i pre hapšenja. Ne pridružujem se krivičnom gonjenju, suvišno je da nešto kažem kad ništa ne znam. Ništa nisam znao da mi se nešto priprema - rekao je Joksović.

Sudsko veće je posle Joksovića za govornicu pozvalu glavnog tužioca Vladimira Nikolića, koji je svedočio o svom postupanju, dok je vršio funkciju osnovnoj javnog tužioca u Staroj Pazovi, a nakon hapšenja navijača Crvene Zvezde zbog napada na službena lica i remećenje javnog reda i mira nakon fudbalske utakmice u Inđiji.

Neredi su izazvani u junu 2020. godine, a potraga je odmah raspisana za Urošem Radovanovićem koji se nekada prezivao Mišić, navijačem Crvene zvezde Predragom Panićem, Igorom Topolčaninom, Predragom Đurićem i Borisom Dominikovićem.

advokat dejan lazarević foto: Nemanja Nikolić

- 14. juna na moj službeni telefon pozvao me lice i predstavilo se kao Milutin Radovanović i rekao mi da postoje dva bezbednosno interestanta lica Panić Predrag i Uroš Radovanović i da se ne predlaže pritvor za njih jer ih oni prate i slušaju. Ja sam rekao da ne možemo tako usmeno da razgovaramo i rekao sam da napiše napismeno i dostavi tužilaštvu. Tada sam bio na odmoru i dao sam Milutinu broj tužioca Dragane Grbić, sagledali smo sve i i nakon toga je doneta odluka da se Panić Predragu ukine zadržavanje - rekao je Nikolić i nastavio:

- Kad sam se vratio sa odmora došli su mi Stojanović i Radovanović i objasnili da bi daljim praćenjem ovih lica za koja su tražili da im se ne odredi pritvor došli do podataka i dokaza koji su važni za otkrivanje najtežih krivičnih dela na štetu Republike Srbije. Radovanvić mi je doneo dopis koji se odnosi na Topočanin Igora koji je potpisao načenik UKP Dejan Kovačević i načenik SBPOK Danilo Stojanović.

Sudija je pozvao svedoka Nikolića da se izjasni da li prepoznaje Milutina Radovanovića i Danila Stojanovića.

- Misim da su to oni, ne mogu 100 posto da tvrdim - rekao je svedok. Advokat Veljko Delibašić, koji zastupa Milutina Radovanovića i Danila Stojanovića, je zatražio da se izvrši prepoznavanje kako bni se utvrdilo da li je tada kod tužioca bio Darko Stojanović iz UKP ili Danilo Stojanović i ko je od njih potpisao dopise.

advokat veljko delibašić foto: Foto: Marina Lopičić

- Saglasan sam sa zahtevom advokata, mi imamo dokaze da sam ja tada bio u izolaciji i imao sam koronu za šta imamo i dokaze. Zato mislim da je to vrlo važno - rekao je Stojanović.

Svedok Draga Grbić, zamenica tužioca u Staroj Pazovi, izjavila je da su kod nje došli policajci Milutin Radovanović i Danilo Stojanović koji su se tada i legitimisali.

- Ostajem pri iskazu. U junu 2020. obaveštena sam da je po potrazi uhvaćen Panić Predrag, a jedno lice je već bilo zadržano, ja sam odredila zadržavanje. Tužilac Nikolić me sutradan pozvao i reko da su mu se povodom tog lica obraćali iz UKP i da će doći da mi donesu neku službenu belešku za njega. Pre saslušanja su mi došla dva lica rekli su da su Danilo Stojanović i Milutin Radovanović, imali su legitimacije i doneli mi akt iz kog je proizilazilo da je Panića i Radovanovića prisluškuju i da bi se njihovim zadržavanjem oštetio postupak jer su u pitanju bezbednosno interesantna lica i vodi se postupak za najteža krivična dela na štetu Republike Srbije - izjavila je Grbić.

Delibašić: Koliko su se zadržali kod vas? Grbić: 10ak minuta Delibašić: Da li postoji mogućnost da je bio Darko, a ne Danilo? Grbić: Mislim da je bio Danilo, konstatovala sam u službenoj belešci Za reč se nakon njenog iskaza javio i okrivljeni Darko Šarić. Šarić: Mene se ovo ne tiče, ali samo sugerišem da ako su se legitimisali u bilješci verovartno ima broj značke, mislim tako bi trebalo, pa nek se vidi tako Grbić: Misam da sma upisala i broj značke

Svedok Goran Kostić, policajac iz Inđije kog koga su u stanicu nakon hapšenja dovedena tri lica među kojima je bio i Uroš Radovanović izjavio je da je dobio poziv od kolege iz UKP sa zahtevom da ne zadržavaju uhapšene.

navijač uroš mišić promenio prezime, a imao ključnu ulogu u šarićevom klanu foto: Nebojša Mandić

- Prilikom obezbeđenja fudbalske utakmice između FK Inđije i FK Crvena zvezda došlo je do napda na dva saobraćajca koji su regulisali saobraćaj na raskrsnici u Inđiji, uspeli smo da identifikujemo 5 lica i raspisali smo potrage za tim licima, oni su uhapšeni nakon jedno 10-15 dana - objašnja svedok i dodaje:

- Jedno lice je lišeno slobode dok je radilo kao obezbeđenje u jednom objektu, pa onda još jedno lice, a uhapsila ih je interventna. Kad su privedeni pozvala su me dva lica iz UKP, a onda i tužilac Vladimir Nikolić koji mi je rekao da im ne određujem zadržavanje, znam da je jedan od njih bio Uroš Mišić. Mi smo kontaktirali tužilaštvo, njima je određeno zadržavanje, posle saslušanja su pušteni. Tog dana mi je tužilac Nikolić rekao i da je nezadovoljam iskazima tih saobraćajnih policajaca.

Advokat Milana Vučinića, Bojan Ječmenica, predložio je sudskom veću da se njegovom branjeniku, koji je u bekstvu, ukine mera produženja pritvora.

- Smatram da je svima u interesu da Vučinić bude prisutan, a posle 3 i po godine prestali su razlozi za određivanje mera za produžavanje pritvora. Nudi jemstvo u iznosu od 300.000 evra za otklanjanje razloga za produžavanje pomenute mere - rekao je Ječmenica.

Nakon njega, za reč se javio i branilac Duška Šarića koji se takođe nalazi u bekstvu i kome se sudi u odsustvu.

darko i duško šarić foto: Ana Paunković

- Dušku Šariću je mera pritvora određana u junu, mi predlažemo da se ukloni tačka pod kojom se smatra da će ponoviti krivično delo, a i ne navode se nikakvi zakonski razlozi u njoj, a za tačku jedan bismo ponudili jemstvo od 800.000 evra u vidu nepokretnosti u Srbiji. On nikada do sada nije osuđivan i ne postoji nijedna okolnost da bi on mogao da ponovi krivično delo - rekao je Baćović.

Tužilaštvo se usprotivilo ovom predlogu, a sud je nakon kraće pauze rekao da sada nije situacija da se o tome odlučuje jer pomenuta lica nisu tu.

- O tome ćemo odlučivati kada lica budu tu, moramo odlučivati na osnovu činjenica.

Naredna ročišta zakazanu za 1. i 2. februar 2024. godine u 10 časova kada će biti ispitani svedoci Dalibor Ristić i Goran Nikolašević, a zatim i za 19. i 20. februar u 14 i 30, za kada je zakazano čitanje poruka sa skaj aplikacije.