OPTUŽENI POLICAJAC KOČIO ISTRAGU PROTIV UROŠA MIŠIĆA Načelnik valjevske policije svedočio o bombi! "UHAPSILI STE POGREŠNOG ČOVEKA"

Načelnik Policijske uprave Valjevo, Vlada Jerinić posvedočio je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu, da je optuženi policajac Milutin Radovanović pokušavao da skrene istragu postavljanja bombe na automobil biznismena Gorana Nikolaševića, tako što je insistirao da se uhapsi kriminalac Dalibor Ristić a ne navijač Uroš Radovanović, koji se nekada prezivao Mišić.

Uroš Mišić foto: Nemanje Pančić

Podsetimo, Darku Šariću i ostalim optuženima među kojima je i Radovanović sudi se zbog sumnje da su planirali diskreditaciju i likvidaciju svedoka saradnika u drugom predmetu, Nebojše Joksovića, izazivanje opšte opasnosti postavljanjem bombe na automobil Nikolaševića, kao i zloupotrebu položaja i krivično delo iz oblasti zakona o tajnosti podataka.

Optužnicom Javnog tužilaštva za organizovani kriminal obuhvaćeni su policajci Radovanović i Danilo Stojanović, navijač Uroš Radovanović, koji se nekada prezivao Mišić, Aleksandar Bošković i još 11 optuženih.

Danilo Stojanović i Radovanović foto: Printscreen

Načelnik PU Valjevo, pred sudom je danas izjavio da je obavešten o eksploziji na Nikolaševićevom vozilu koja se dogodila 9. avgusta 2020. i da ga je optuženi Radovanović zvao i tražio da uhapse Ristića.

- Dalibor Ristić je već saslušavan 6. maja iste godine, pošto ga je Nikolašević prijavio da je po nalogu Saše Cvetinovića i Nebojše Joksovića planirao njegovo ubistvo. Doneo je i rukom pisano pismo u kom je pisalo da je angažovan da postavi bombu. Pozvali smo Ristića, ali je on to negirao, rekao je da je potpisao papir koji mu je dao Nikolašević ali je negirao sadržinu onoga što je pisalo - izjavio je pred sudom Jerinić i objasnio da je Milutin Radovanović insistirao da bude uhapšen. On je pojasnio i da je njega i njegovog kolegu, optuženog Danila Stojanovića upoznao pošto su došli u policijsku upravu Valjevo, sa zahtevom da se "ne preduzimaju radnje prema Aleksandru i Marku Boškoviću jer je to interes službe", kao i da ih je sa tim nalogom koji je "viši interes" poslao tadašnji ministar Nebojša Stefanović.

- Da se vratimo na 9. avgust i eksploziju, ja sam sutradan otputovao u Tursku, ali sam imao operativne informacije da krivično delo nije izvršio Dalibor Ristić i da se na našem području nalazi Uroš Mišić, sada Radovanović i da bi on mogao da ima veze sa izvršenjem. Naložio sam provere i taj slučaj je preuzeo moj zamenik Žikica Mitrović - posvedočio je načelni PU Valjevo i potvrdio da ga je Radovanović zvao sa zahtevom da se uhapsi Ristić i da je on smatrao "da je Radovanović hteo da skrene istragu na Ristića", iako Ristić uopšte nije fizički ličio na osobu koja je postavila eksplozivnu napravu na automobil.

Načelnik kriminalističke policije PU Valjevo, Žikica Mitrović koji je potvrdio da je posle provera i prikupljanja dokaza Uroša Radovanovića zaustavila saobraćajna policija, da su izvršene provere, zaplenjene stvari iz automobila i da je navijač tada priveden.

Darko Šarić foto: Nemanja Nikolić

Na današnjem suđenju, saslušan je i načelnik PS Lajkovac Radomir Bulatović, koji je naveo da ga je posle hapšenja Uroša Radovanovića kontaktirao policajac Milutin Radovanović i rekao mu "da su uhapsili pogrešnog čoveka".

Inače, Uroš Radovanović optužen je za podmetanje eksploziva na automobil Nikolaševića.

Goran Nikolašević, koji je takođe trebalo da bude saslušan danas, nije došao a sudija je saopštio da mu nije uredno uručen poziv.

Sudija Zoran Šešić saopštio je da se iz spisa predmeta izdvajaju razgovori i poruke koje je optuženi Aleksandra Bošković razmenjivao od 30. marta do avgusta 2020.

- Jedan razgovor koji je dostavljen kasnije može da bude korišćen je od 19. juna 2020. i snimljen je u Zlatiborskoj pivnici, kao i fotografije koje nisu bile dostavljene ranije na diskovima - saopštio je sudija.

Podsetimo, odbrana je tražila da se ti razgovori izdvoje, jer nisu iskorišćeni u roku od šest meseci do pokretanja postupka, kako zakon propisuje.

- Policija je vršila analitiku, pa nikako nije reč o operativnom podatku pa tužilaštvo ponavlja sudu da izvede sve dokaze, pre svega izveštaj o identifikaciji pinova, koje je sud odbio - zatražio je tužilac za organizovani kriminal.

Podsetimo, na prethodnom suđenju sudsko veće je donelo odluku da se presretnute poruke putem Skaj aplikacije izvedu kao dokaz, ali bez identifikacije korisnika.

Na ovaj zahtev tužioca ragovao je Šarićev advokat Dalibor Katančević.

- Ono što je operativni podatak, krivična prijava, nikada nije izvođeno kao dokaz - reagovao je Katančević na zahtev tužioca.

Advokat Dalibor Karančević foto: Petar Aleksić

Advokat Marko Janković dodao je da je tužilac sam rekao da je tužilaštvo imalo operativne podatke.

- Tužilac je sam rekao da su imali operativne podatke, a da su tek onda dobili zvanične podatke. Upravo su svi ovi izveštaji napravljeni kada su to bili operativni podaci, apsolutno je reč o operativnim podacima i da se slažem sa sudskim većem da ono što je krivična prijava ili dopuna krivične prijave nema potrebe posebno da se izdvaja - rekao je Janković.

Sudija Zoran Šešić rekao je da je veće donelo odluku i da ostaje pri njoj i da će suđenje biti nastavljeno 22. decembra, kada bi trebalo da budu saslušana četiri svedoka.

Kurir.rs / J.S.