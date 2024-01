VEĆ OSUĐIVAN ZA VRBOVANJE MALOLETNICE, A DOBIO STARATELJSTVO NAD ĆERKOM?! Marković o slučaju oca silovatelja: Uvesti smrtnu kaznu!

Uhapšen je muškarac iz okoline Novog Pazara koji je godinama seksualno zlostavljao svoju trinaestogodišnju ćerku i koji je otkriven nakon što je policija u akciji

Armagedon krajem decembra prošle godine uhapsila više pedofila i u njihovim kompijuterima pronašla užasne fotografije i snimke, koje im je on prodao. O ovoj temi u emisiji Puls Srbije govorili su Maja Raković, generalni sekretar Biroa za borbu protiv trgovine ljudima, dr Snežana Anđelić, psiholog i Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina.

- Okolina i ako nešto primeti ostaje nema iz razloga što u konzervativnim sredinama ludi ne žele da se bave tuđim poslom, čak i kada treba da zaštite jedno dete. Zaista ovo se događa u konzervativnoj sredini i tu je, takođe na delu vešto prikrivanje, zaštita sebe i nije tako lako primetiti da su to destruktivne osobe i da imaju neku anomaličnu mentalnu potrebu koja nije svakidašnja. Pedofil iz Niša je već osuđen za vrbovanje maloletnica, a dobio je starateljstvo. On je već poznat zakonu kada je pokušavao da namami maloletnice na neke radnje nedozvoljene sa decom - rekla je Raković.

Anđelić je konstatovala da su pretrpljene traume žrtve i da zahtevaju dugogodišnju psihoterapiju:

- Ove traume su vrlo oizbiljne. Dete je bilo kontinuirano izloženo traumatskom iskustvu. Ona je razvila određene mehanizme odbrane. Njoj će definitivno biti potrebna psihoterapijska pomoć. Ta deca često imaju problem sa koncentracijom i memorijom, ili se povlače u sebe ili su previše agresivna. Svako dete koje je seksualno zlostavljano pokazuje takve simptome. Njoj će trebati neoliko godina psihoterapije kako bi mogla da procesuira to što je doživela.

Marković je izrekao svoj od ranije poznati stav da je u pravni sistem Srbije potrebno uvesti smrtnu kaznu:

- Što se tiče kaznenih odredbi moj stav se odavno zna i on glasi: da se uvede smrtna kazna! Bezbednosni sistem je dobar u Srbiji. Uglavnom policija odradi svoj deo posla, tu nema sumnje. Mi smo zahvaljujući fondaciji Tijana Jurić uveli kaznu doživotne robije. Ali putanje je da li je to bez prava na pomilovanje. Ipak to nije važno. Ono što je bitno jeste da je ceo grad oblepljen plakatima na kojima se traži smrtna kazna. Mi smo od 1804. do 2002. godine imali smrtnu kaznu.

