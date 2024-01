JEZIVO! NAJČEŠĆI SLUČAJEVI PEDOFILIJE SU PORODIČNI! Ekspert: Osim što vrebaju decu predatori I ZARAĐUJU od snimaka na internetu!

Protekle nedelje bili smo svedoci jezivih slučajeva porodičnog nasilja, a dvojica očeva iz Kruševca i Novog Pazara uhapšeni su zbog sumnje da su godinama silovali i seksualno zlostavljali svoje maloletne ćerke, a snimke prodavali drugim predatorima na dark vebu za desetak dolara i tako zarađivali.

O ovoj temi govorili su u jutanjem programu Kurir televizije Zoranom Živković, predsednikom Društva za informacionu bezbednost Srbije i Dejan Radenković, kriminolog.

Ma konstataciju voditeljke Olje Lazarević da podaci pokazuju da su u prethodnom periodu najčešći slučajevi pedofilije porodični Radenković je rekao:

foto: Kurir televizija

- Šta reći nego strašno! Napomenuo bih da akcija Armagedon postoji u Ministarstvu unutrašnjih poslova i prepoznata je kao nešto što je potrebno od 2010. godine gde smo se, tako reći, uključili u celokupnu međunarodnu akciju koja je naširoko rasprostranjena. Zašto? Zato što u mnogim državama, naročito razvijenim državama, pored terorizma, to je drugi prioritet u radu policije. Znamo svi i trebamo biti svesni da su deca i omladina, kao i vaspitanje i obrazovanje te dece u stvari teme jednog zdravog društva kojem svi težimo. Nažalost, ovo nisu usamljeni slučajevi - rekao je Radenković i dodao:

foto: Shutterstock

- Evo vidimo da malo-malo, ne samo kod nas, nego i u drugim državama se pojavljuju ovakvi slučajevi gdje svima nama treba u glavama da su upaljene neke crvene lampice da vidimo šta to treba raditi, kako i na koji način sprečiti to. Moramo isto tako da kažemo da je to veoma teško. Znači, ja ovom prilikom želim da čestitam mojim bivšim kolegama na svemu ovome što su učinili do sada i na ovakvim akcijama, jer svakako one doprinose da svi mi znamo da postoji ta potencijalna opasnost, naročito vrbovanje i zloupotreba dece preko interneta koja je sve više rasprostranjena i da budemo svesni da možemo vrlo lako, odnosno naša deca, da budu žrtve toga.

foto: Kurir televizija

Živković tvrdi da mnogi pedofili osim želje da dođu do svog "plena", u svojim od svojih kriminalnih aktivnosti zarađuju novac:

- Pre svega cilj pedofila je da prosto dođu do ciljeva tih njihovih mračnih želja. Znači, to su pre svega snimci dece određenog uzrasta, kad govorimo o deci. Stručnjaci tu granicu postavljaju na nekih 13 do 14 godina. Znači, u ostvarivanju svojih ciljeva, apsolutno ne biraju sredstva, izuzetno dobro poznaju tehnike sakrivanja na internetu, koriste svoje posebne, privatne sajtove na kojima razmenjuju materijale, trguju pre svega - kaže Živković i dodaje:

- Prosto i ta cela ružna priča o pedofiliji na internetu, kao neku osnovnu potku, pre svega ima i neki interes. Deo pedofila u tome vidi izvornI način da zarađuje. To su pre svega oni koji prave produkciju tog materijala, oni koji rade ta snimanja, koji prikupljaju sve to, pa onda dalje preprodaju. Preprodaju u smislu da čak teraju tu decu da im šalju snimke, uključuju ponekad i roditelje na određen način. Povodom te preprodaje roditeljima su slate nagrade, a oni za uzvrat slali slike svoje dece sa plaža i tako dalje. Apsolutno, kao i u svakoj vrsti kriminala, i ovde se ovi posebni, specijalni, da kažem, prljavi kriminalci dovijaju na sve moguće načine.

