KNJIŽEVNICA ŽESTOKO OPTUŽILA MARINU ABRAMOVIČ ZBOG EPSTAJNA! Milojković: Ona je sveštenica visokog ranga u sataninoj crkvi!

Objavljena je peta i poslednja serija sudskih dokumenata u vezi sa osuđenim pedofilom Džefrijem Epštajnom.

foto: TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia, AP, Shutterstock

Dokumenti su otkrili nova imena moćnih muškaraca koji su, prema tužbi Virdžinije Džufri, koristili njene seksualne usluge u vreme kad je bila maloletna, a pominju se profesor prava na Harvardu Alan Deršovic, šef kompanije „Victoria's secret” Leks Veksner, milijarder Glen Dabin, bivši mirovni izaslanik SAD Džordž Mičel.

"Ovo što je navedeno zaista u medijima i što je BBC preneo i mnoge poznate svetske kuće, to je samo jedan mali deo", upozorava Maja Jovanović generalni sekretar IBSSA-Biroa za borbu protiv trgovine ljudima za Kurir TV.

foto: Kurir tv

- Kada govorimo o slučaju Epštajn, ono što ja želim da kažem da nije to mala količina dece, devojaka, žena. To nije ni desetine, to nije ni stotine, to je na hiljade. Da, i tu je bio vrlo dobro razvijen lanac vrbovanja tih dece - rekla je.

Simonida Milojković, književnica, takođe gošća u jutarnjem programu "Redakcija" ističe da Epstajna "vade" po potrebi kada treba neka afera da se pokrene, a nešto drugo da se zataška.

- Od 2015. godine nigde nije bilo ni D od Donalda Trampa. E, sad baš pred izbore iskopaju i njega. On se borio protiv trgovine ljudima, setimo se Pica gejta, kada su Bil i Hilari Klinton i raznorazni moćnici politički i ekonomski, kako je to Vikiliks objavio, učestvovali u pedofiliji. Kažu da je 2016. godine Bela kuća naručila "pica" i "hot dog" u vrednosti od 65.000 dolara! Drugo, uopšte nije običaj da Bela kuća od spolja naručuje hranu. Malo po malo, na Dark netu, gde možete da kupite deo ljudskog tela, uđe CIA na dark net i vidi da su to zapravo šifre, i da je "pica" devojčica, a "hot dog" dečak - rekla je.

foto: Kurir tv

Posebno se dotakla i naše sunarodnice Marine Abramovič, čije je ime, navodno, na zloglasnom spisku.

- . Imamo i našu Marinu Abramović koja je isto učestvovala u tome. Ona je otvoreni satanista, ona je sveštenica u Sataninoj crkvi u Kaliforniji, koju je osnovao Anton Šandor Levej 1960. godine. Prva sveštenica je njegova ćerka, a druga sveštenica po rangu je Marina Abramović. Kad ukucate njena dela na Guglu tu se vidi promocija pedofolije i kanibalizma. Imali su te večere gde se "kuva duša", satanizmu ništa nije strano. Satanizam je preokrenut hrišćanski moral, sve ono što je u hrišćanstvu dobro, to satanizam ne podnosi i prezire! Za Bila Gejtsa se zna, njegova žena Melinda se razvela nakon što je saznala da je drugovao sa Epstajnom - rekla je Milojković.

foto: Kurir tv

FENOMEN ABRAMOVIĆ "Ova umetnica, koja se bavi umetnošću performansa već nešto više od pola veka, nedavno je počela da dobija niz pretnji smrću od ljudi koji u njenom opusu vide elemente afirmacije pedofilije, kanibalizma, izopačenosti i satanizma. Abramović nikada nije ni krila želju da njena umetnost bude eksperimentalna i da provocira ljudsku prirodu do samih granica izdržljivosti. Ovaj njen rad, koji bi neki konzervativniji kritičari nazvali „ikonoklastičnim“ (u smislu da nije u pitanju običan bunt, nego prava pobuna protiv svega što je tradicionalno, moralno prihvatljivo ili osveštano), svesno sadrži antiestetske i bizarne elemente slične ili gore od primera koji su gore opisani, koji upravo imaju za cilj da kod posmatrača izazovu osećaj neprijatnosti. foto: Kurir tv Kao takav, njen rad je prihvaćen i izuzetno visoko cenjen u kasti ultrabogatih, liberalnih „levičara sa Menhetna“, koji su dobrim delom rimokatoličkog ili jevrejskog porekla i koji čine duhovno i ideološko jezgro današnje Demokratske stranke u Sjedinjenim Američkim Državama. Upravo iz ovih krugova dolazi najveća finansijska i politička podrška za rad Marine Abramović, a iz mnogih fotografija, snimaka i nedavno otkrivenih prepiski, jasno je da se oni prilično blisko, intenzivno i dugo druže." (preuzeto sa stranice Novi Standard, od autora Dragane Miljanić)

Niko nije smeo da progovori o ovome.

Jovanović upozorava, da kada se uzme u obzir da su svi visokodržavnici učestovali u orgijama, potpuno je jasno zašto se toliko dugo zataškavalo, dok jedna žrtva nije progovorila, a i ona ne bi progovorila da "neko" nije stao uz nju.

- Samoinicijativno nikada žrtva ne bi progovorila, nego je neko stao iza nje. Dok čuješ i znaš, a ništa ne uradiš - ti si saučesnik! Zamislite da čujete da neko zlostavlja dete, a ništa ne uradite? To je saučesništvo! Znaš, čuješ, ne odreaguješ - ti si saučesnik! - kaže Jovanović.

05:41 KAKVE SU TO PICE I HOT-DOGOVI U VREDNOSTI OD 65.000 DOLARA? Gošće za Kurir o Epstajnovim orgijama, UMEŠANA i srpska UMETNICA

Milojković je podsetila na strašne priče o adrenohromu, supstanci koja nastaje u krvi dece kada su pred smrt mučena. U satanizimu, ovakva dečija krv podmlađuje.

"Da li su ljudi iz samog vrha finansijske i političke elite SAD umešani u pedofiliju, pa i nešto još gore? Postoje ozbiljne indicije koje navode na takav zaključak U starom delu švajcarskog grada Berna i danas je moguće videti fontanu izgrađenu sredinom XVI veka pod nazivom Kindlifresserbrunnen („Fontana žderača dečice“), i kip na kome je prikazan „Ogar“ ili neki sličan paganski entitet, koji proždire žive bebice. foto: Shutterstock U činjenicu da ovakvi prikazi ne zastarevaju ni nakon više vekova možemo da se uverimo i u susretu sa skulpturom „Aligatora iz kanalizacije“ Toma Oternesa (rođen 1952.), koja je deo njegove njujorške postavke iz 2001. godine pod nazivom „Život u podzemlju“ („Life Underground“)." foto: Shutterstock (Tekst preuzet sa stranice Novi Standard, autora Dragane Miljanić)

- Od kada je rat u Ukrajini i Rusiji, deset hiljada dece je nestalo "sklonjeno" iz Ukrajine. Mel Gibson se pitao gde su ta deca? Filmu u kojem je i on učestvovao "Zvuk slobode" i napravio ozbiljan film na temeljima istinitih događaja, niko nije hteo da ga kupi! Jedva su ga distribuisali u biskopima. Sada rade novi dokumentarni film, sa tim istim agentom koji je ispričao svoje iskustvo.... Treba živeti na toj planeti koja to radi - rekla je Milojković.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

02:35 ZA ŠTA SE TERETI PEDOFIL KOJI JE TAKO DUGO BORAVIO SA DECOM U VRTIĆU U BOGOJEVU?