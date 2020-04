MARINA ABRAMOVIĆ NAŠLA SE NA ŠOK LISTI! Prozvana za SATANIZAM I VEŠTIČARENJE?! A ovo je bila njena prva reakcija!

Čuvena Marina Abramović oglasila se povodom sve više prisutnih tvrdnji da je "veštica", te "da se bavi crnom magijom" i da je zapravo "Lucifer".

Naime, ukoliko pratite Marinu i njen rad, znate da je dirnula svet performansom "Umetnik je prisutan", ali i da je tokom cele karijere sve izazivala šokantnim prizorima - da bi prikazala užase rata sedela je na krvavim, kravljim kostima, pisala je "recepte" svinjskom krvlju u performansu "Spiritualno kuvanje"... i uspevala. Ona je najcenjenija umetnica današnjice, ali za sve.

Umesto da njene performanse shvatimo kao način da pogledamo sami sebe, vidimo sve užase koje izazivamo, ali i osetimo nadu, dobili smo teoretičare zavere. Tako je pre desetak dana na internetu je osvanuo video "Out of the Shadows" u kojem teoretičari zavere otkrivaju sataniste u mejnstrim Holivudu. Na listi se i našla Marina.

Klip je objavljen istog dana kada je Mikrosoft aploudovao svoj film na jutjub nalog umetnice, koji je fokusiran na posetioce muzeja i šansu da s posebnom opremom dožive umetnicu ispred sebe. Nakon par dana, komentari da Mikrosoft radi sa "vešticom" su učinili da se klip skine. Mikrosoft je, pak, objavio da je video skinut zbog "onlajn napada na umetnicu", nakon čega se oglasila Marina Abramović:

"Moram nešto da skinem sa srca... Želim da pitam ljude - da li možete da prestanete s ovim? Da li možete da prestanete da me maltretirate. Zar ne vidite da je ovo umetnost koju živim 50 godina mog života?" upitala je ona.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs, M.G/Mondo/Foto: Zorana Jevtić

Kurir