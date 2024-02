MISTERIOZNO UBISTVO SRBINA U SIDNEJU Nađen mrtav pored puta, policija nudi 500.000 dolara da nakon 4 decenije reši misteriju

Nagrada od pola miliona dolara ponuđena je za informaciju koja bi dovela do rešena ubistva Radojka Đorđevića, a koje je misterija već 40 godina!

Radojko Đorđević, istaknuti član srpske zajednice u Sidneju, pronađen je mrtav sa ranama od vatrenog oružja pored puta Saut Marulan u Marulanu 31. januara 1985. godine, prenosi 9News.

Obdukcija je pokazala da je Đorđević pogođen tri puta u vrat i grudni koš. Njegova supruga je prijavila nestamak 26. januara 1985. godine, pošto se nije pojavio na događaju u Kanberi kako je planirano. Sada policija nudi 500.000 dolara za svaku informaciju koja može da dovede do hapšenja ubice.

"Iako porodica nije u mogućnosti da bude prisutna, izrazili su iskrenu želju da dobiju neke odgovore u ovom slučaju", rekla je v.d. nadzornika detektiva Virdžinija Gorman.

"Ljudi sada mogu da pričaju o stvarima o kojima tada ne bi pričali, možda je reč o ljudima koji su sada pokojni, ali to nije važno jer porodica treba da zna šta se desilo njihovom ocu i mužu. U izveštaju mrtvozornika je procenjeno da je Đorđević preminuo između 21.30 sati 24. januara i 11.00 sati 31. januara te godine. Đorđević je bio predsednik Slobodne srpske pravoslavne crkve i bio je poznati član lokalne srpske zajednice, što je navelo policiju da veruje da je ubistvo možda bilo politički motivisano.

"Te 1985. godine bilo je raznih različitih sukoba unutar same srpske zajednice", rekla je Gorman.

"Istrage u to vreme bi ukazale na to da je bilo političkih borbi za moć unutar srpskih organizacija u tom mestu. Đorđević je bio istaknuti član te zajednice i postojao je stepen sukoba oko kontrole i rukovođenja tim organizacijama. Takođe je bio predsednik ogranka Liberalne partije Old Tongabi. Jedan čovek je uhapšen i optužen za ubistvo Đorđevića 2003. godine, ali je kasnije oslobođen. Pozivaju se svi koji imaju informaciju da se jave".

